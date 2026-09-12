Compania condusă de Elon Musk va prezenta săptămâna viitoare specificațiile pentru Europa și detaliile lansării, la salonul IAA Transportation din Hanovra, Germania, potrivit News.ro.

Semi a fost prezentat inițial în 2017, iar Tesla intenționa să înceapă producția în 2019. Calendarul a fost însă amânat în repetate rânduri, compania acordând prioritate bateriilor necesare automobilelor sale electrice pentru pasageri. Primele livrări limitate, inclusiv către PepsiCo, au început în SUA la sfârșitul anului 2022.

În aprilie, Tesla a anunțat că primul Semi a ieșit de pe o linie de producție de mare volum din Nevada. În actualizarea pentru acționari din iulie, compania a precizat însă doar că producția Semi va începe în 2026, eliminând o prognoză anterioară privind producția de volum în acest an.

Versiunea prezentată pe site-ul Tesla din Germania are o autonomie de până la 550 de kilometri, la o masă totală a ansamblului de 40 de tone, și un consum de aproximativ 1 kWh pe kilometru. Camionul cântărește aproximativ 9.100 de kilograme fără remorcă și încărcătură.

Tesla susține că Semi poate recupera aproximativ 60% din autonomie în 30 de minute prin rețeaua Megacharger, care poate furniza o putere de încărcare de până la 800 kW.

Compania mizează și pe programarea încărcării în funcție de traseu și pe centre de service dedicate pentru a reduce perioadele în care camioanele sunt indisponibile, în încercarea de a câștiga teren pe piața europeană a transportului electric de marfă.