Este vorba despre castrul roman de la Potaissa, care este inclus și în Patrimoniul UNESCO, după zeci de ani de săpături arheologice, cercetări și lucrări de restaurare.

Pe dealul Cetății din municipiul Turda, castrul roman se întinde pe aproape 24 de hectare. Această fortificație este unul dintre cele mai importante vestigii ale perioadei romane de pe teritoriul României, sustin istoricii. Vineri s-au organizat tururi ghidate inclusiv pentru cei mici.

Tânără: ”Acum de curând m-am întors de la Roma, așa că pot face o comparație. Este un început și la noi la Turda, așa că ne putem mândri".

Bărbat: ”E o parte din istoria noastră, e impresionantă ideea romană de acum 2.000 de ani de a asigura căldură într-un edificu atât de vast, pentru că aici nu era doar sediul legiunii, dar și anexele care asigurau buna funcționare a castrului”.

Corespondent ProTV: ”Ne aflăm acum în zona unde, în urmă două milenii, se aflau băile termale - locul, unde pe lângă relaxare și uleiuri aromatice, devenea și un adevărat centru social, unde se purtau discuții importante la acea vreme. Grosimea neobișnuită a zidurilor, construite din cărămidă și piatră, a contribuit la conservarea vestigiilor în timp. Pentru a proteja și conserva zona a fost gândită această construcție din oțel, iar vizitatorii practic pot observa totul de pe aceste punți suspendate”.

Lucrările de restaurare au început încă din 2020, iar în 2024 monumentul a fost inclus în patrimoniul UNESCO.

Ana Moldova, arhitect: ”Existau numeroase construcții, cele principale erau clădirea comandamentului, clădirea aceasta a termelor, porțile de acces și barăcile soldaților. Barăcile nu s-au păstrat pentru că erau costruite cu materiale perisabile, lemn. Pe zona de amplasare a termelor s-au păstarat cele mai multe bucăți de zid roman original, la celelalte clădiri din piatră, campaniile arhilogice au reconstruit fundațiile".

Restararea castrului roman a costat 6 milioane de euro, din care 5 milioane fonduri europene

Sorin Nemeti, arheolog: ”Înțelegem cum trăiau niște soldați romani în secolul II după Hristos, foarte departe de vremea noastră. Am descoperit mii de artefacte. Ca cineva să înțeleagă trebuie să viziteze situl și apoi ruinele, să vadă cum se locuia. Noi avem dezvelit un hectar din 24, restul peste tot pe sub iarbă sunt ruine romane. Știm în principiu harta subterană, dar cred că va dura încă 250 de ani să fie cercetare. Întotdeauna este nevoie de finanțare”.

Lucrările de restaurere au costat 6 milioane de euro, dintre care 5 milioane au venit din fonduri europene.

Daniel Buda, europarlamentar: ”Această investiție de aici cu siguranța va pune Turda pe harta turismului național și european".

Dan Matei, directorul Muzeului de Istorie din Turda: ”În primul rând, s-au protejat ruinele, s-a reabilitat conservarea primară care fusese efectuată la ruinele cercetate din anii 70 și până în 2010. Amenajarea aleelor, montarea structurilor metalice care trebuie să sugereze volumetria unor structuri precum intrarea în clădirea comendamentului”.

Fortificația datează încă din anul 170 după Hristos, când împăratul Marcus Aurelius a relocat soldații Legiunii a V-a Macedonica din Dobrogea la Potaissa, pentru protejarea graniților Imperiului Roman.