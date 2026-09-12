De la muzică simfonică la folclor românesc, sunetele care i-au hrănit imaginația au răsunat în grădina Muzeului de Artă din Bănie.

Miruna Ionescu, actriță: „Constantin Brâncuși a ascultat toate genurile muzicale. Nu pot să spun că a avut un gen preferat, niciodată nu și-a manifestat o anumită plăcere. În atelierul din Paris asculta foarte mult muzica clasică, într-adevăr, asculta muzică tradițională românească, asculta muzică de cafe-concert.”

Seara trecută, acordurile au spus o parte din povestea lui Constantin Brâncuși.

Acordurile care spun povestea marelui artist

Tiberiu Dragoș Oprea, dirijor: „Muzica este forma și arhitectura. Muzica, sunetele sunt alcătuite în motive, fraze, propoziții și așa mai departe. Noi o receptăm ca fiind o construcție. Este ceea ce ne apropie de opera lui Brâncuși.”

Spectatorii l-au descoperit astfel pe artistul care nu și-a uitat niciodată rădăcinile românești.

Spectatoare: „I-a plăcut muzica, muzica bună, a trăit-o, l-a inspirat. Mi-a plăcut începutul, valsul și finalul cu ciuleandra a fost superb.”

Operele artistului, dar și poze din atelierul acestuia au iluminat fațada Muzeului de Artă din Craiova.

Mirabela Gagiu, manager Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj: „Ne-am dorit să scoatem în evidență ceea ce înseamnă creația lui Constantin Brâncuși, cum din piatră a creat forma și cum noi din cântec creăm astăzi emoție.”