Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ

Vremea
24-09-2025 | 11:11
oameni pe strada
Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

autor
Stirileprotv

Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie a informat că vremea se va răci accentuat miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, până vineri seară. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24 spre 25 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 - 50 km/h.

Meteorologii au emis, pentru perioada 25 septembrie, ora 7:00 şi 25 septembrie, ora 21:00, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.

Sursa: News.ro

Etichete: meteo, anm, vremea,

Dată publicare: 24-09-2025 11:11

Citește și...
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă
Vremea
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-estul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.

