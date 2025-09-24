Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie a informat că vremea se va răci accentuat miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, până vineri seară. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24 spre 25 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 - 50 km/h.

Meteorologii au emis, pentru perioada 25 septembrie, ora 7:00 şi 25 septembrie, ora 21:00, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.

