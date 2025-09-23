Vremea azi, 23 septembrie. Nefiresc de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 33 de grade

Vremea
23-09-2025 | 08:48
Ziua de marți aduce vreme frumoasă și nefiresc de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Vor fi 22 de grade în Delta Dunării și 32-33 de grade în Banat.

Știrile PRO TV

Avem cer senin în majoritatea regiunilor, însă acum, dimineața, sunt condiții de ceață în regiunile estice și în depresiuni.

În Dobrogea și Bărăgan, pe unde, după ce se risipește ceața matinală, avem vreme frumoasă, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 28 de grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, s-ar putea să se formeze ceața la începutul zilei. Apoi se înseninează, vântul adie plăcut, iar maximele rămân la valori similare cu cele de luni, în jur de 26-27 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi însorită, cu temperaturi de până la 27 de grade. În primele ore, în zonele joase, e posibil să se lase ceața, iar după lăsarea nopții se pornește vântul.

Citește și
litoral toamna
Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile urcă până la 29 de grade – valori peste normalul perioadei. La noapte se adună câțiva nori, dar nu vorbim despre ploi.

În vestul țării avem cer mai mult senin și atmosferă de vară la amiază, când va fi nefiresc de cald pentru data din calendar. În Banat se ating 32-33 de grade și tot pe-acolo vântul are unele porniri. Peste noapte, norii se înmulțesc, însă ploile lipsesc din prognoză.

În Transilvania este frig acum, dimineața, în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază se ating 28 de grade în vestul provinciei – temperaturi foarte mari pentru acest moment al anului.

În Oltenia găsim atmosferă însorită toată ziua. Nu vedem norii, vântul este activ, iar în vestul provinciei maximele ating din nou 30 de grade – valori mai potrivite pentru o zi de vară.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: cer senin toată ziua și temperaturi de până la 29, poate chiar 30 de grade în Lunca Dunării. Peste noapte, cerul rămâne curat și minimele ajung la 11 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi însorită și o amiază cu atmosferă de vară. Maxima atinge 28 de grade, iar la noapte vor fi ceva condiții de ceață.

Miercuri se face puțin mai cald și se ating 29 de grade. Cerul rămâne curat, iar vântul prinde putere în noaptea de miercuri spre joi.

Joi se răcește simțitor și nu vor fi mai mult de 20 de grade după prânz. Norii se înmulțesc, iar vântul continuă să agite atmosfera.

Cam la fel va fi și vineri: vreme schimbătoare, cu înnorări, scurte momente însorite, un vânt insistent și cel mult 20 de grade la amiază.

Vremea la munte

La munte, la începutul zilei e posibil să fie ceață pe văi și în depresiuni, dar atmosfera devine plăcută după orele prânzului. Nu prea vedem norii. Nici vântul nu pune probleme, iar temperaturile depășesc cu mult valorile normale pentru data din calendar.

Miercuri se răcește în masivele vestice și nord-vestice, dar în rest rămânem cu vremea caldă. Norii se înmulțesc, iar din când în când vin și câteva averse.

Joi se răcește. Nu mai vedem soarele și o să plouă pe arii extinse. Izolat se strâng cantități însemnate de apă, iar vântul se întețește în Munții Banatului.

Vineri prindem atmosferă schimbătoare: soare cu nori, poate și o ploaie de scurtă durată, în unele zone. Vântul mai are unele intensificări tot în Munții Banatului.

