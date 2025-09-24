Recoltele de porumb dispar peste noapte. Fermierii își pierd munca de un an, iar hoții sunt de negăsit

Stiri Diverse
24-09-2025 | 07:43
×
Codul embed a fost copiat

E vremea recoltelor, dar și a furturilor de pe câmpuri. Gospodarii spun că atunci când nu sunt acasă, hoții culeg roadele muncii lor de peste an.  

autor
Gigi Ciuncanu

Cei mai mulți nu își recuperează pagubele. Așa că nu se mai deranjează să le reclame la Poliție.

Un localnic din comuna Plopșoru, județul Gorj, s-a trezit peste noapte că a rămas fără grămezile de știuleți strânse cu o seară înainte. Când a venit să ia porumbul acasă, a mai găsit doar o mică parte.

Gabriel Nănuți, păgubit: „Am zis, cum, că erau grămezile foarte mari, că porumbii au fost buni, ce se întâmplă. Cred că i-a luat cineva. Când am mers prin loc am găsit un sac pregătit, abandonat, cred că nu au mai apucat să-l ia și pe ăla. Erau puși în saci ca să-i transporte acasă și un sac era abandonat, era clară treaba, toată noaptea au cărat la porumbi.”

Localnic:Nu muncesc, nu le place munca și trebuie să trăiască, încearcă să supraviețuiască, vă treziți cu ei că vă lasă câmpul gol, normal, am înțeles că fură porumbul, pe unde pot fură câte ceva.”

Citește și
sperietoare
Din cauza secetei, păsările și-au schimbat comportamentul pentru a-și potoli setea. Fermierii s-au trezit cu pagube uriașe

Foarte puțini păgubiți reclamă furturile

Localnică:Sunt hoți destui și pe acolo și prin deal, nu-i prinde nimeni, nu-i prinde că nu dă de ei.”

Localnică:Numai o dată? De mai multe ori. Mă uit cu ochii, eu muncesc și alții fură. Ne uităm și tăcem. Nu am ajuns la primărie.”

Foarte puțini reclamă furturile. Anul acesta, polițiștii din Gorj au primit o singură sesizare. Oamenii legii le recomandă fermierilor să ia măsuri de prevenție.

Miruna Prejbeanu, IPJ Gorj:Împrejmuirea parcelelor sensibile și utilizarea de porți de acces care pot fi încuiate noaptea, montarea de sisteme de iluminat, preferabil cu senzori de mișcare la căile principale de acces, dotarea cu sisteme de supraveghere, instalarea de camere de supraveghere vizibile, pentru a descuraja infractorii.”

Polițiștii recomandă și paza directă pe câmp în această perioadă sau orice alte măsuri care ar putea ține hoții la distanță.

Sursa: Pro TV

Etichete: porumb, furt, recolte,

Dată publicare: 24-09-2025 07:25

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Macul românesc dispare de pe câmpuri. Producția scade, importurile cresc, iar autorizațiile sunt tot mai greu de obținut
Stiri Diverse
Macul românesc dispare de pe câmpuri. Producția scade, importurile cresc, iar autorizațiile sunt tot mai greu de obținut

Producția de mac a scăzut puternic în România, iar acum importăm semințe din Cehia, Ungaria sau Slovacia. Totuși, unii fermieri încă mizează pe această cultură, folosită în industria alimentară sau farmaceutică, dar care necesită autorizații speciale.

Din cauza secetei, păsările și-au schimbat comportamentul pentru a-și potoli setea. Fermierii s-au trezit cu pagube uriașe
Stiri actuale
Din cauza secetei, păsările și-au schimbat comportamentul pentru a-și potoli setea. Fermierii s-au trezit cu pagube uriașe

În plină secetă, plantațiile de pepeni au un nou inamic: ciorile, care, în lipsa apei, distrug pepenii și îi lasă pe fermieri cu pagube uriașe.

„Invazia” cu care se confruntă Rusia. Oamenii i-a cerut lui Putin să intervină de urgență. „Mizăm pe înțelegerea dvs.”
Stiri externe
„Invazia” cu care se confruntă Rusia. Oamenii i-a cerut lui Putin să intervină de urgență. „Mizăm pe înțelegerea dvs.”

Fermieri ruși cer intervenția lui Putin în fața unei invazii a unor animalele sălbatice, care le-au devastat culturile agricole.

Recomandări
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ
Stiri actuale
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28