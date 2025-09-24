Recoltele de porumb dispar peste noapte. Fermierii își pierd munca de un an, iar hoții sunt de negăsit

E vremea recoltelor, dar și a furturilor de pe câmpuri. Gospodarii spun că atunci când nu sunt acasă, hoții culeg roadele muncii lor de peste an.

Cei mai mulți nu își recuperează pagubele. Așa că nu se mai deranjează să le reclame la Poliție.

Un localnic din comuna Plopșoru, județul Gorj, s-a trezit peste noapte că a rămas fără grămezile de știuleți strânse cu o seară înainte. Când a venit să ia porumbul acasă, a mai găsit doar o mică parte.

Gabriel Nănuți, păgubit: „Am zis, cum, că erau grămezile foarte mari, că porumbii au fost buni, ce se întâmplă. Cred că i-a luat cineva. Când am mers prin loc am găsit un sac pregătit, abandonat, cred că nu au mai apucat să-l ia și pe ăla. Erau puși în saci ca să-i transporte acasă și un sac era abandonat, era clară treaba, toată noaptea au cărat la porumbi.”

Localnic: „Nu muncesc, nu le place munca și trebuie să trăiască, încearcă să supraviețuiască, vă treziți cu ei că vă lasă câmpul gol, normal, am înțeles că fură porumbul, pe unde pot fură câte ceva.”

Foarte puțini păgubiți reclamă furturile

Localnică: „Sunt hoți destui și pe acolo și prin deal, nu-i prinde nimeni, nu-i prinde că nu dă de ei.”

Localnică: „Numai o dată? De mai multe ori. Mă uit cu ochii, eu muncesc și alții fură. Ne uităm și tăcem. Nu am ajuns la primărie.”

Foarte puțini reclamă furturile. Anul acesta, polițiștii din Gorj au primit o singură sesizare. Oamenii legii le recomandă fermierilor să ia măsuri de prevenție.

Miruna Prejbeanu, IPJ Gorj: „Împrejmuirea parcelelor sensibile și utilizarea de porți de acces care pot fi încuiate noaptea, montarea de sisteme de iluminat, preferabil cu senzori de mișcare la căile principale de acces, dotarea cu sisteme de supraveghere, instalarea de camere de supraveghere vizibile, pentru a descuraja infractorii.”

Polițiștii recomandă și paza directă pe câmp în această perioadă sau orice alte măsuri care ar putea ține hoții la distanță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













