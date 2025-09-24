Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

Vremea
24-09-2025 | 07:41
oameni pe strada
Shutterstock

Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-estul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.

autor
Știrile PRO TV

Atmosfera se menține însorită în sudul și în sud-estul României. În rest, se adună norii, iar în Moldova și în Carpații Orientali apar ploi slabe, trecătoare.

Dimineață, în Dobrogea și Bărăgan este ceață, în unele zone, însă atmosfera devine foarte plăcută mai târziu. Temperaturile, mai ridicate decât ar fi normal, urcă până la 27 de grade în Bărăgan, dar pe litoral avem în continuare valori mai scăzute, cuprinse între 23 și 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, norii vor fi rari pe timpul zilei, vântul bate cu 40-50 km/h și, după prânz, se vor înregistra în jur de 26 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se adună norii și o să plouă slab. Apare și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se vor situa între 19 grade la Suceava și 26 de grade la Bacău.

Citește și
litoral toamna
Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme schimbătoare. Doar pe la munte, după-amiaza, ar putea să cadă câțiva stropi de ploaie și se ating cel mult 27 de grade la Bistrița și la Baia Mare.

În ținuturile vestice se mai adună norii, însă nu sunt anunțate ploi. Apare puțin și soarele pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții o să plouă pe suprafețe restrânse în Crișana și în Banat. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 32 de grade.

În Transilvania, acum dimineața, este cam rece în depresiuni, sunt condiții de ceață, însă mai târziu se încălzește și la amiază vor fi 24 de grade la Miercurea Ciuc și 29 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia se anunță încă o zi superbă, cu soare și temperaturi mai potrivite pentru o lună de vară. După prânz se vor înregistra în jur de 30 de grade

Și în ținuturile sudice se anunță vreme frumoasă și temperaturi ridicate pentru luna septembrie. Cerul va fi curat toată ziua și la amiază se ating 29 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi cu vreme caldă și frumoasă, cer senin și o maximă de 29 de grade. Vântul prinde putere în orele serii.

Joi se răcește tranșant și după prânz vor fi cel mult 20 de grade. Predomină vremea închisă, însă ploile apar în noaptea următoare.

Vineri avem o zi neplăcută, mulți nori și un vânt mai insistent. Se face mai rece și după prânz se vor înregistra în jur de 19 grade Celsius.

Sâmbătă se anunță încă o zi rece pentru această dată. Se ating 20 de grade, atmosfera va fi schimbătoare și vântul crește în intensitate. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte, astăzi temperaturile încep să scadă. Răcirea vremii se simte în special în masivele estice, pe unde apar și ceva ploi. În rest, găsim atmosferă schimbătoare, înnorări, scurte momente însorite și condiții de ceață pe văi și în depresiuni.

Joi se răcește semnificativ, mai ales în zonele de munte din estul României. Cerul se umple de nori, o să plouă din când în când și se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Vântul se întețește în Munții Banatului.

Vineri tot rece o să fie. În masivele estice apare soarele, dar în rest se înnorează și o să picure puțin, iar vântul se intensifică tot în Munții Banatului.

Sâmbătă, vremea rămâne rece pentru această dată. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și câteva ploi slabe în masivele sudice. Vântul va avea unele porniri în Munții Banatului.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 24-09-2025 07:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

Vremea va fi mai caldă decât normalul până pe 25 septembrie, apoi temperaturile vor scădea spre valori apropiate de cele normale, între 17 şi 24°C, anunţă ANM.

Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie
Stiri actuale
Turiștii au profitat de ultimele zile cu temperaturi de vară de pe litoral. Apa a atins 20 de grade la final de septembrie

Vremea însorită aduce turiști pe litoral, deși suntem la sfârșit de septembrie. Mulți vor să profite de ultimele zile cu temperaturi de vară și soare blând, înainte să revină la rutina de zi cu zi.  

Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile

Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.

Recomandări
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ
Stiri actuale
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28