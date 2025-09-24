Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-estul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.

Atmosfera se menține însorită în sudul și în sud-estul României. În rest, se adună norii, iar în Moldova și în Carpații Orientali apar ploi slabe, trecătoare.

Dimineață, în Dobrogea și Bărăgan este ceață, în unele zone, însă atmosfera devine foarte plăcută mai târziu. Temperaturile, mai ridicate decât ar fi normal, urcă până la 27 de grade în Bărăgan, dar pe litoral avem în continuare valori mai scăzute, cuprinse între 23 și 25 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, norii vor fi rari pe timpul zilei, vântul bate cu 40-50 km/h și, după prânz, se vor înregistra în jur de 26 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se adună norii și o să plouă slab. Apare și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se vor situa între 19 grade la Suceava și 26 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme schimbătoare. Doar pe la munte, după-amiaza, ar putea să cadă câțiva stropi de ploaie și se ating cel mult 27 de grade la Bistrița și la Baia Mare.

În ținuturile vestice se mai adună norii, însă nu sunt anunțate ploi. Apare puțin și soarele pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții o să plouă pe suprafețe restrânse în Crișana și în Banat. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung pe la 32 de grade.

În Transilvania, acum dimineața, este cam rece în depresiuni, sunt condiții de ceață, însă mai târziu se încălzește și la amiază vor fi 24 de grade la Miercurea Ciuc și 29 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia se anunță încă o zi superbă, cu soare și temperaturi mai potrivite pentru o lună de vară. După prânz se vor înregistra în jur de 30 de grade

Și în ținuturile sudice se anunță vreme frumoasă și temperaturi ridicate pentru luna septembrie. Cerul va fi curat toată ziua și la amiază se ating 29 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi cu vreme caldă și frumoasă, cer senin și o maximă de 29 de grade. Vântul prinde putere în orele serii.

Joi se răcește tranșant și după prânz vor fi cel mult 20 de grade. Predomină vremea închisă, însă ploile apar în noaptea următoare.

Vineri avem o zi neplăcută, mulți nori și un vânt mai insistent. Se face mai rece și după prânz se vor înregistra în jur de 19 grade Celsius.

Sâmbătă se anunță încă o zi rece pentru această dată. Se ating 20 de grade, atmosfera va fi schimbătoare și vântul crește în intensitate. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte, astăzi temperaturile încep să scadă. Răcirea vremii se simte în special în masivele estice, pe unde apar și ceva ploi. În rest, găsim atmosferă schimbătoare, înnorări, scurte momente însorite și condiții de ceață pe văi și în depresiuni.

Joi se răcește semnificativ, mai ales în zonele de munte din estul României. Cerul se umple de nori, o să plouă din când în când și se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Vântul se întețește în Munții Banatului.

Vineri tot rece o să fie. În masivele estice apare soarele, dar în rest se înnorează și o să picure puțin, iar vântul se intensifică tot în Munții Banatului.

Sâmbătă, vremea rămâne rece pentru această dată. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și câteva ploi slabe în masivele sudice. Vântul va avea unele porniri în Munții Banatului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













