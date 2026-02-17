Deficitele de ploaie se vor resimți în sud-est, în timp ce vestul și centrul țării vor înregistra cantități mai mari decât normalul în ultimele săptămâni ale lunii februarie și începutul lui martie.

Până joi, meteorologii au emis mai multe coduri de ninsori și viscol, dar și de temperaturi apropiate de pragul înghețului. Inclusiv în Capitală, se estimează că se va depune un nou strat de zăpadă de cel puțin 15 centimetri.

Frigul și ninsorile au cuprins mare parte din țară, după ce o masă de aer polar a adus temperaturi negative. În nordul Moldovei s-au înregistrat - 4 grade, iar în București valorile rămân sub zero grade și pe timpul zilei.

Prognoza meteo săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Prognoza meteo săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza meteo săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Prognoza meteo săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.