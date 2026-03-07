Vibrația zilei este 8 și o să ne bucurăm de surprizele pe care ni le fac cei dragi.

Horoscop 8 martie 2026 – PEȘTI

Poate vă duceți, în sfârșit, acolo unde-ați fost invitați de multă vreme și n-ați putut ajunge, că a intervenit de fiecare dată câte ceva, dar acum dați deoparte toate obstacolele. O să intrați la cheltuială, că o să vă duceți la o nuntă sau la un botez și se poate să fie și departe de casă, în alt oraș.

Horoscop 8 martie 2026 – BERBEC

O să vă străduiți să-i faceți pe plac ființei iubite și o să alegeți o ieșire la un spectacol sau o să rezervați o masă la un restaurant, că poate aveți și ceva de discutat între patru ochi. Vă scoate la o cafea cineva care o să reia propunerea să lucrați împreună și, dacă mai încape o colaborare în programul vostru, vă dați acceptul.

Horoscop 8 martie 2026 – TAUR

Poate dați o petrecere, o fi un eveniment festiv și o să fie o atmosferă atât pe gustul vostru, cât și al invitaților. O invitație la un eveniment monden și o să vă ajustați cu anturajul, poate păstrați și legăturile și o să mai și colaborați.

Horoscop 8 martie 2026 – GEMENI

O să adunați în jurul vostru oameni cu care rezonați pe mai multe planuri și o să treceți în revistă evenimentele din oraș, că o să aflați noutăți incitante. Se poate să vă înscrieți într-o competiție și să vă numărați printre preferați, că o să puneți toate calitățile la bătaie.

Horoscop 8 martie 2026 – RAC

Se poate să le fiți de ajutor unor prieteni care au nevoie de un sfat de la voi, de o vorbă bună, și o să petreceți câteva ore bune împreună. E posibil să întâlniți pe cineva pe la sindrofiile la care veți ajunge și rămâne să aflați ce simțiți față de acea persoană.

Horoscop 8 martie 2026 – LEU

Poate organizați o ieșire cu prietenii, că tot e sărbătoare, sau e o ceremonie de la care n-ați vrea să lipsiți, că e cineva drag vouă. E cineva de departe care vă tot invită să-i faceți o vizită, dar e mai greu de ajuns. Poate găsiți o soluție, totuși.

Horoscop 8 martie 2026 – FECIOARĂ

O să revină cineva cu speranța că o să puteți fi din nou împreună și, deși vă trage și pe voi inima către această persoană, sunteți circumspecți. Vizita cuiva o să vă scoată din starea voastră de oboseală și o să fie un 8 Martie fericit.

Horoscop 8 martie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să vă duceți la nunta unor prieteni sau e o cununie civilă, e un motiv să vă întâlniți în cadru festiv, fericit. Se observă un plus de culoare în relația de cuplu, poate pentru că ați decis să ieșiți mai des împreună în timpul liber.

Horoscop 8 martie 2026 – SCORPION

Se rezolvă chestiuni mai vechi după ce o să aveți o discuție cu niște oameni cu care nu v-ați înțeles o vreme și o să puteți trece peste. Cineva cu care ați fost într-o relație revine și, prin bunăvoința ambilor, se poate continua povestea de dragoste.

Horoscop 8 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate preparați ceva delicios și-i invitați pe prieteni pe la voi, cu și fără motiv, că voi știți cum să-i cuceriți pe musafiri. O să vă bucurați de revederea unor oameni cu care ați putea colabora în timpul liber, la vreun hobby comun.

Horoscop 8 martie 2026 – CAPRICORN

Sunt ceva răscoliri sufletești, că vă e greu, poate, să vă cereți scuze, dar puteți lăsa orgoliul la o parte și să faceți un pas spre împăcare, că o să vă facă bine sufletește. E bine să vă faceți programul și în funcție de ce-și dorește partenerul. E 8 Martie, doamnele sunt răsfățate.

Horoscop 8 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O ieșire în lume v-ar spăla toate gândurile și v-ar aduce acel optimism care să vă facă munca mai ușoară de mâine-ncolo! Se poate să luați parte la o gală, o strângere de fonduri pentru o cauză nobilă și o să fie un balsam sufletesc.