Am intrat în a doua săptămână de război, iar președintele american amenință cu lovituri și mai grele și a ordonat să fie trimis în Orientul Mijlociu încă un portavion, al treilea.

Și britanicii iau în calcul să trimită un portavion în regiune. Pe de altă parte, președintele iranian le-a cerut scuze statelor vecine pentru atacuri și a promis că acestea vor înceta. Dar, nu e clar câtă greutate mai are cuvântul lui, pentru că și sâmbătă Teheranul a lansat drone și rachete către Emiratele Arabe Unite, Bahrein și Arabia Saudită.

Acesta este momentul în care o dronă iraniană lovește aeroportul din Dubai.

Pasager: „Puțin după ora 9, în timp ce noi eram în terminalul 3 al Aeroportului Internațional din Dubai, s-a produs o explozie puternică. Am vazut pe geam mult fum, aparent în perimetrul aeroportului. Au vibrat toate geamurile”.

Însă, exact în același timp, în Iran era difuzat un discurs înregistrat al președintelui, care a susținut că atacurile asupra vecinilor nu au fost ordonate de la centru, ci au fost "inițiative proprii" ale unităților militare.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului: „Trebuie să le cer iertare țărilor vecine atacate de Iran. După ce liderul nostru și comandanții și-au pierdut viețile ca urmare a agresiuni barbare, forțele noastre armate au ripostat din proprie inițiativă, în absența superiorilor, și au făcut tot ce au crezut necesar ca să apere țara”.

De acum înainte nu mai atacăm țările vecine cu excepția cazului în care suntem loviți de pe teritoriul acestor țări”.

În contradicție totală cu anunțul președintelui, forțele armate iraniene au lovit masiv sâmbătă, nu doar Emiratele Arabe Unite, ci și Bahreinul și Arabia Saudită.

Donald Trump s-a grăbit, totuși, să comenteze.

„Complet zdrobit, Iranul s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu și a promis că nu-i mai lovește, și asta doar ca urmare a atacurilor necontenite americane și israeliene”, a scris Donald Trump pe rețeaua lui de socializare.

Pe de altă parte, Trump a amenințat Teheranul cu noi lovituri, inclusiv asupra unor obiective care până acum nu au fost vizate de bombardamente.

Printre țintele lovite sâmbătă de americani și israelieni s-au numărat Academia Militară a Gardienilor Revoluției, depozite și fabrici de rachete balistice, lansatoare de rachete și un centru de comandă subteran.

A fost lovit și aeroportul Mehrabad din vestul Teheranului, rezervat curselor interne. Dar tot acolo își au sediul și câteva companii aerospațiale legate de industria de apărare a Iranului.

Președintele iranian i-a transmis lui Trump ca pretenția lui privind capitularea necondiționată este o fantezie.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului: „Ideea că ne predăm necondiționat... americanii ar trebui să-și ducă în mormânt cu ei acest vis”.

„Justiție în stil american”, Casa Albă a publicat un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune celebre, precum Top Gun, Gladiatorul ori Inima neînfricată.

Printre filmele din care au fost luate cadre se numără si „Tropic Thunder”, regizat de Ben Stiller.

Într-o postare pe X, Stiller a cerut Casei Albe să elimine clipul.

Donald Trump: „Iranienii erau foarte aproape să aibă arme nucleare. Le-ar fi obținut dacă nu-i loveam cu avioanele B2 (în iunie 2025). Știți că sunt nebuni, le-ar fi folosit. Așa că am făcut lumii un bine”.

În altă ordine de idei, face valuri dezvăluirea cotidianului Washington Post despre ajutorul acordat de Moscova vechiului sau aliat iranian.

Donald Trump: „Se pare că rușii ajută Iranul să atace americani. Asta e o nimica toată față de ce facem noi în Iran. Te respect mult, totdeauna mi s-a părut că ești amabil, dar nu puteai pune o întrebare mai prostească în acest moment. Vorbeam despre altceva aici”.

Pete Hegseth, secretarul Apărării SUA: Monitorizăm totul. Suntem la curent cu cine cu cine vorbește și despre ce. Poporul american poate fi liniștit că ne ocupăm și contracarăm cu toată forța tot ce n-ar trebui să se întâmple, public sau pe canale secrete.

Reporter: Dar implicarea rușilor n-ar pune în primejdie viețile miliarilor americani?

Pete Hegseth: Nu ne pune nimeni în pericol. Noi îi punem pe alții în primejdie.

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump / fost ambasador al ONU: „Nu e ceva surprinzător, mai ales că și noi facem același lucru pentru ucraineni. Cea mai bună consecință ar fi ca Trump să înțeleagă că Vladimir Putin nu e prietenul lui, asta ar fi un progres strategic semnificativ. Reversul medaliei ar fi ca, dacă Trump îl sună pe Putin să-i reproșeze, Putin să-i spună: „Donald, ai dreptate, hai să facem o înțelegere. Noi încetăm să-i ajutăm pe iranieni și voi încetați să-i ajutați pe ucraineni cu informații. Și, cum rațiunea de a fi a lui Trump e să încheie „afaceri bune”, sunt îngrijorat că ar putea spune da. În ritmul în care le distrugem capacitățile militare, nu contează câte informații primesc iranienii, nu vor putea face nimic cu ele, pentru că nu mai au cu ce. În schimb, efectul asupra armatei ucrainene ar fi devastator. Și cred că Putin știe asta”.