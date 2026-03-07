Motivul principal este că armata americană folosește rapid stocurile de muniții și sisteme de apărare în conflictul din Orientul Mijlociu.

Oficiali europeni și din alte state aliate spun că Washingtonul ar putea decide să păstreze pentru propriile forțe armate o parte din armamentul produs, în loc să îl livreze partenerilor externi. Dacă războiul se prelungește, SUA vor avea nevoie să își refacă propriile stocuri, ceea ce ar reduce exporturile de armament, scrie POLITICO.

Una dintre cele mai mari îngrijorări este legată de rachetele de apărare antiaeriană și interceptoarele, cum ar fi cele folosite în sistemele Patriot. Acestea sunt deja foarte solicitate deoarece sunt utilizate simultan în mai multe conflicte și zone tensionate.

Oficialii europeni se tem că o parte din aceste arme ar putea fi redirecționate către operațiunile din Orientul Mijlociu, în loc să fie livrate către statele care le-au comandat. În unele cazuri, țări din Europa sau din alte regiuni au plătit deja pentru astfel de sisteme și se bazează pe ele pentru apărare.

Un alt motiv de îngrijorare este că industria de apărare americană nu produce suficiente arme pentru a acoperi simultan cererea din mai multe războaie. Producția de interceptoare, rachete și alte muniții avansate este limitată și necesită timp pentru a fi extinsă.

Această situație îi determină pe unii aliați să ia în calcul dezvoltarea mai rapidă a propriilor capacități militare sau diversificarea furnizorilor de armament, pentru a nu depinde exclusiv de Statele Unite.

În același timp, oficialii americani susțin că Washingtonul rămâne angajat să își sprijine partenerii și că încearcă să gestioneze atent stocurile de armament, chiar dacă presiunea asupra resurselor militare a crescut semnificativ odată cu conflictul cu Iranul.

Experții avertizează însă că, dacă războiul se prelungește, prioritatea SUA va fi să își refacă propriile rezerve militare, ceea ce ar putea întârzia sau reduce livrările către aliați.