Temperaturile au scăzut duminică în toată țara față de sâmbătă și plouă în multe zone. La munte, în județul Vâlcea a început să ningă încă de sâmbătă noapte, iar pentru că șoseaua a fost acoperită de un strat alb de zăpadă, drumarii au ieșit la lucru.

A nins abundent și în zona Vidra-Obârșia Lotrului, iar șoferii cu mașini neechipate de iarnă sunt sfătuiți să nu se deplaseze pe aceste drumuri.

Coduri galbene de vreme rea

La ora 14 intră în vigoare și două coduri galbene de vreme rea, valabile până luni dimineața. Sunt așteptate ninsori în Botoșani, Iași, dar și în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău.

La munte va ninge viscolit în Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna. Stratul de zăpadă nou depus poate ajunge până la 15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă.

În celelalte zone vizate de atenționarea meteo, vântul va bate la rafală cu până la 70 de km pe oră.