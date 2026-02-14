De mâine revine iarna cu ninsori. Meteorologii au emis două coduri galbene de vânt puternic și vreme rea pentru sudul și estul țării până luni dimineața.

Au fost până la 15 grade în Râmnicu Vâlcea și Zimnicea, de exemplu, iar în Cluj, 12 grade, ca într-o zi de primăvară. Cei care au ieșit la terasă au comandat băuturi reci. Terasele au fost pline și în Timișoara, unde la amiază erau 13 grade.

În Cetatea Alba Carolina, căldura i-a scos pe mulți la plimbare. Însă vremea se răcește din nou și va ninge în unele zone.

Iris Răducanu, meteorolog: Pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni, ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș, dealurile de vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5-8 cm. Și vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. De mâine vremea se va răci accentuat în jumătatea de Nord a țării, apoi și în rest.

Vremea se va menține rece pe tot parcursul săptămânii viitoare.