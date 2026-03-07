Economia noastră ar rezista la șocuri externe, dar menținerea calificativului de țară depinde de reducerea deficitului bugetar și de câți bani europeni reușim să atragem.

După o vizită la București, luna trecută, experții agenției Moody's au stabilit că actualul rating - de stat recomandat investițiilor - este justificat.

Corespondent PRO TV: „Agenția de rating Moody's este a doua după Fitch care menține acest calificativ pentru țara noastră. Analiza specialiștilor internaționali arată că economia noastră are capacitatea să facă față șocurilor externe, dar un eventual eșec al guvernului de a scădea deficitul bugetar, ne-ar arunca în categoria țărilor nerecomandate investițiilor”.

Astfel de analize, făcute de experți internaționali, sunt un reper pentru bănci și investitori, ca să decidă dacă împrumută României și la ce costuri. Așadar, ratingul de țară influențează dobânzile la care țara noastră poate împrumuta bani și cât de ușor găsește investitori.

Potrivit ministrului Finanțelor, această nouă evaluare vine într-un moment important, în care Guvernul se pregătește să finalizeze bugetul pentru anul acesta, după ce a luat deja măsuri pentru a reduce gradual deficitul bugetar.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că, pentru a evita o scădere a economiei, trebuie nu numai să echilibrăm finanțele, ci și să atragem cât mai mulți bani europeni.

Adrian Codirlașu, președinte Asociația Analiștilor Financiari: „Ar putea fi anul nostru record de atragere de fonduri europene. Consumul nu va fi un stimulent al PIB-ului, nu va contribui la creșterea economică. Ceea ce poate contribui la creșterea economică sunt investițiile bazate pe banii europeni”.

În prezent, toate cele trei mari agenții de rating Moody's, Fitch și S&P sunt aliniate în privința calificativului dat țării noastre.