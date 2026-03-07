Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 - 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice şi sud-estice cerul va fi variabil, local cu nebulozitate stratiformă sau ceaţă spre sfârşitul intervalului. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei şi 6 grade în Dealurile de Vest.

Temperaturile rămân peste mediile perioadei

În Bucureşti, cerul va fi variabil, iar spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea pentru nebulozitate joasă sau ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -1, respectiv 1 grad.

În intervalul 8 martie, ora 8:00 - 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă şi, în general peste mediile multianuale. În sud şi sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceaţă, local în prima parte a zilei şi din nou noaptea. În restul ţării cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7 grade în sudul Banatului.

Şi în Capitală, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceaţă spre sfârşitul intervalului, dar posibil şi în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de -2...1 grad.

Vântul se intensifică în zonele montane și în Banat

Pentru intervalul 9 martie, ora 8:00 - 10 martie, ora 8:00, valorile de temperatură se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice perioadei. În estul şi sudul ţării în primele ore ale zilei şi din nou spre sfârşitul intervalului local va fi nebulozitate joasă sau ceaţă, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 70 - 80 km/h, precum şi în sud-vest, cu viteze mai mari în sudul Banatului (de 55 - 65 km/h) şi izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei şi 7 grade în Dealurile de Vest.

În Bucureşti, în intervalul menţionat, cerul va fi variabil, cu nori joşi şi posibil ceaţă în prima parte a zilei şi din nou noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de -1, respectiv 1 grad.

În intervalul 10 martie, ora 8:00 - 11 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul şi sud-estul ţării. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar pe parcursul zilei local şi în Banat, Moldova şi sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime între -8 grade în estul Transilvaniei şi 6 grade în Dealurile de Vest. Mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, local în regiunile extracarpatice şi izolat în rest.

Meteorologii anunţă ploi slabe în vestul ţării

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 13 - 14 grade, iar cea minimă de 0 - 1 grad, mai coborâtă în zona preorăşenească. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 11 martie, ora 8:00 - 12 martie, ora 8:00, arată o vreme cu un cer variabil, cu înnorări temporare în vestul ţării unde izolat vor fi posibile ploi slabe, dar şi în regiunile extracarpatice unde local vor persista. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 8 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceaţă local în sudul şi estul teritoriului şi izolat în rest.

Pentru Bucureşti, intervalul este caracterizat de o vreme caldă, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de 0 - 2 grade.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 12 martie, ora 8:00 - 15 martie, ora 8:00, valori termice peste cele specifice perioade, iar în regiunile vestice vor fi posibile ploi slabe. Şi în Capitală, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitaţii va fi redusă.