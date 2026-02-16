Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 16-19 februarie 2026, care anunță o înrăutățire semnificativă a condițiilor meteorologice.

Capitala se va afla sub incidența unui cod galben de precipitații abundente, strat de zăpadă și viscol.

Răcire treptată și debut cu cer noros

Luni, 16 februarie, vremea va fi relativ stabilă, cu cer predominant noros și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 7 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî între -2 și 0 grade. Această perioadă de relativă stabilitate reprezintă preludiul unei deteriorări meteorologice semnificative.

Cod galben: ninsori abundente și viscol

Intervalul critic va debuta marți, 17 februarie, după ora 08:00, când vremea se va răci brusc. Cerul va deveni noros, iar precipitațiile mixte - ploaie, lapoviță și ninsoare - vor face trecerea spre ninsorile predominante în cursul serii și nopții. Conform prognozei meteorologice, se estimează depunerea unui strat mediu de zăpadă cuprins între 8 și 15 centimetri.

Cantitățile de apă acumulate vor varia între 15 și 25 litri pe metru pătrat, ceea ce plasează fenomenul în categoria precipitațiilor însemnate cantitativ. Vântul va reprezenta o componentă agravantă, cu intensificări ce vor genera rafale de 50-70 km/h. Viscolul așteptat va reduce vizibilitatea sub 100 de metri, creând condiții meteorologice periculoase pentru circulație.

Temperaturile vor înregistra o scădere semnificativă, cu maxime de doar 2-3 grade Celsius și minime în jurul valorii de -1 grad.

Persistența fenomenelor adverse

Miercuri, 18 februarie, după ora 08:00, condițiile meteorologice vor continua să fie nefavorabile, deși cu o intensitate ușor diminuată. Cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale dimineții, când va ninge trecător, cu acumulări estimate la 1-3 centimetri. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 45-55 km/h, viscolind ninsoarea deja depusă.

Temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime în jurul valorii de 2 grade Celsius și minime cuprinse între -4 și -3 grade.

Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență în trafic și să limiteze deplasările la strictul necesar în perioada de maximă intensitate a fenomenelor meteorologice adverse.