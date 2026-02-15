Drumarii au deblocat căile de acces din stațiuni, dar până luni dimineață sunt valabile două coduri galbene de vreme rea în sud și est.

Pe drumul european 85, în județul Suceava, o mașină s-a răsturnat după ce șoferul a derapat pe șoseaua umedă. Era singur în mașină și nu a fost rănit.

În zonele de munte a început să ningă încă de sâmbătă-noapte, iar în județele Gorj și Vâlcea s-a depus strat gros de zăpadă. Pe Drumul Național 7A, la Voineasa, muncitorii au curățat zăpada de pe asfalt.

Și la Rânca autoritățile au intervenit, pentru ca turiștii aflați în stațiune să nu rămână blocați.

Turist: "De aseară a început o ninsoare foarte mare, mașinile sunt îngropate, zăpada e foarte mare.”

Conform prognozei, va mai ninge viscolit, iar stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm în zonele de munte. Sunt așteptate ninsori și în zonele joase din Botoșani, Iași, Suceava, Neamț și Bacău. În același timp, scad și temperaturile.