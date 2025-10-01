Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Stiri Sanatate
01-10-2025 | 07:29
vaccinare hpv
Shutterstock

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

autor
Lorena Mihăilă

 Măsura, parte a Programului Național de Vaccinare, este menită să reducă incidența bolilor oncologice cauzate de infecția cu HPV, într-o țară unde rata de mortalitate prin cancer de col uterin este de trei ori mai mare decât media europeană.

Până acum, vaccinul HPV era gratuit în România pentru fetele şi băieţii cu vârsta între 11 şi 18 ani și putea fi obținut cu o reducere de 50% de către femeile cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani, pe bază de prescripție medicală. Vaccinul se face în trei doze (la interval de două luni) și o singură doză costă aproximativ 600 de lei, la preț întreg.

Mortalitatea prin cancer de col uterin, de trei ori peste media UE

La nivel global, anual sunt diagnosticate cu cancer de col uterin 600.000 de femei, iar dintre acestea, 16% diagnosticate în stadiu avansat supraviețuiesc.

În anul 2022 în România la femei, cancerul de col uterin era al treilea ca frecvență, după cancerul de sân și cancerul colorectal, situație care diferă de profilul european, unde principalele 5 localizări ale cancerului la femei sunt cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul pulmonar, cancerul de corp uterin și limfomul non-Hodgkin, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Citește și
hpv
Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV

„România are una dintre cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din UE: Incidență: 30 cazuri/100.000 femei/an. Mortalitate: 11-14 decese/100.000 femei/an (de 3 ori peste media UE). Peste 95% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția cu HPV”, a mai declarat medicul Laura Mustață pentru știrileprotv.ro.

În ceea ce privește prevalența HPV, medicul spune că în rândul femeilor din România este estimată între 15% și 25% în funcție de vârstă și regiune.

„În rândul tinerelor sub 25 de ani, prevalența este mai mare si atinge un procent de 30%. Tulpinile HPV 16 si 18 sunt cele mai frecvente dintre tipurile high risk detectate si sunt responsabile de majoritatea cancerelor de col uterin (pana la 70% dintre cancerele de col uterin fiind determinate de aceste 2 tulpini”, mai spune medicul ginecolog.

În medie, cinci femei mor zilnic în România din cauza unui cancer care poate fi prevenit în proporție de peste 90% prin vaccinare și screening regulat, avertizează asociaţia Rotary Club Bucureşti Nord.

Virusul HPV nu afectează doar fetele. Acesta este responsabil și pentru cancere de penis, anus, cavitate bucală sau gât. În acest context, extinderea vaccinării la băieți este salutată de specialiști.

„Este esențial să înțelegem că vaccinarea HPV nu e despre un gen, e despre prevenirea cancerului. Băieții pot fi purtători și pot suferi de forme severe de cancer. E un gest de responsabilitate față de întreaga societate”, spune dr. Andreea Stănescu, medic de familie din București, pentru știrileprotv.ro.

Ce este HPV și cum poți beneficia de vaccin

Virusul HPV (Human Papillomavirus – virusul papiloma uman) desemnează un grup de peste 200 de virusuri, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Infecția HPV se transmite prin contact sexual (vaginal, anal, oral), inclusiv prin contact intim piele pe piele. Așadar, prezervativul nu protejează complet împotriva infecției, deși poate scădea riscul de infectare.

Infecția cu HPV este, de regulă, asimptomatică. Leziunile precanceroase la nivelul colului uterin sunt, de asemenea, asimptomatice. Din acest motiv, screeningul anual pentru cancerul de col uterin și pentru modificările celulare precanceroase este esențial (testul Babeș-Papanicolau). De asemenea, în cadrul examinării ginecologice de rutină, medicul poate depista rapid o leziune vizibilă pe colul uterin.

În luna iunie 2025, președintele României a promulgat legea care extinde vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani.

„Este un act de responsabilitate față de sănătatea publică și viitorul tinerilor din România”, a declarat deputatul Ovidiu Cîmpean, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.

Persoanele care doresc să se vaccineze gratuit pot obține serul anti-HPV din farmaciile cu circuit deschis, pe baza rețetei eliberate de medicul de familie, potrivit Ministerului Sănătății.

Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate, în decurs de 6 luni (o doză la fiecare două luni).

„Vaccinurile (Gardasil 9, Cervarix) oferă o protecție de peste 90% împotriva infecției cu tipurile oncogene acoperite. Studii din țări cu acoperire mare (ex. Australia, Suedia) arată o scădere cu până la 90% a leziunilor precanceroase și reducerea semnificativă a cancerului de col uterin la femeile vaccinate înainte de debutul vieții sexuale”, a declarat medicul goinecolog Laura Mustață pentru știrileprotv.ro.

Istoric sinuos: un program cu început ratat

Primul program de vaccinare anti-HPV a fost lansat în 2008, vizând fetele de 10-11 ani. Lipsa unei campanii de informare adecvate a dus la o acoperire de doar 2,6%, iar campania a fost suspendată trei ani mai târziu.

Abia în 2020 s-a reluat vaccinarea gratuită, dar cu limitări stricte de vârstă. În 2023, s-au înregistrat semne modeste de progres – peste 36.000 de solicitări de vaccin în doar câteva luni, potrivit Ministerului Sănătății.

Totuși, România este mult sub ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății: 90% dintre fete vaccinate până la 15 ani. Proiecțiile guvernamentale sunt modeste: 30% acoperire până în 2025 și 40% în 2030.

Spre exemplu, Finlanda a introdus vaccinul anti‑HPV în programul național de vaccinare în 2013, inițial doar pentru fete. Începând cu toamna anului 2020, și băieții sunt incluși în program, iar vaccinarea este gratuită, fiind administrată, în principal, în școli, în clasele a V-a sau a VI-a, adică în jurul vârstei de 11–12 ani, potrivit Institutului de Sănătate Publică din Finlanda.

Și Suedia este un exemplu pozitiv privind vaccinarea împotriva HPV. Serul a fost introdus în programul de vaccinare în 2012 pentru fete și, din 2020, și pentru băieți. Vaccinarea este oferită gratuit tuturor copiilor în jurul vârstei de 11–12 ani, în cadrul programului național coordonat de Agenția pentru Sănătate Publică.

De asemenea, statul a implementat și o campanie de tip „catch-up”, numită utrotningprojektet (n.r. proiectul de eradicare), care a oferit vaccinul gratuit femeilor născute între 1994–1999, în efortul de a reduce drastic incidența cancerului de col uterin. Această campanie s-a încheiat la 30 iunie 2025, notează instituția.

„Este o boală transmisibilă sexual. Vaccinarea este o metodă de prevenţie primară, adică este eficientă atunci când persoana vaccinată nu a luat contact cu virusul. Vaccinarea ideală este făcută între 11 şi 14 ani în majoritatea ţărilor. Sunt situaţii în care, în unele ţări, vaccinarea este acceptată şi de la 9 ani, dar baza legislativă în România este între 11 şi 14 ani, ideal”, a declarat medicul Ghieorghe Peltecu, medic primar de obstetrică-ginecologie într-un interviu pentru News.ro.

Dezinformarea, o problemă negestionată

Deși legea este un pas înainte, specialiștii în sănătate avertizează că problemele rămân aceleași: lipsa campaniilor publice de informare, reticența părinților, dezinformarea și lipsa educației sexuale în școli.

În jurul vaccinului HPV circulă încă numeroase mituri și temeri care pot influența negativ decizia părinților sau a tinerilor de a se vaccina. Printre cele mai frecvente se numără ideea că vaccinul ar afecta fertilitatea, că este prea devreme ca un copil de 11–12 ani să fie vaccinat sau că serul ar provoca reacții adverse grave, a explicat mediul Laura Mustață.
 
Ea subliniază că este esențial ca informațiile corecte să fie comunicate constant și accesibil, în special prin intermediul medicilor de familie și al ginecologilor, dar și prin campanii de informare derulate în școli, în mass-media și pe rețelele sociale. Tot mai mult, mărturiile părinților care și-au vaccinat copiii sau ale persoanelor deja vaccinate pot juca un rol important în combaterea fricii și a dezinformării.
 
„Pentru ca vaccinarea anti-HPV să aibă un impact real în România, este nevoie de o politică publică coerentă și pe termen lung. Aceasta ar trebui să includă vaccinarea universală, fără diferențiere pe sexe, campanii de informare naționale și susținute, implicarea activă a medicilor de familie, a școlilor și a formatorilor de opinie, dar și introducerea educației sexuale în curriculumul școlar”, a conchis Laura Mustață.
Anul universitar 2025-2026 se deschide cu proteste ale studenților față de măsurile de austeritate

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tineri, HPV, vaccinare, col uterin,

Dată publicare: 01-10-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție
Doctor de bine
Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție

Cancerele de cap și de gât sunt asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea anti-HPV este recomandată în pre-adolescență ambelor sexe.

Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV
Stiri Sanatate
Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV

Infecția cu HPV reprezintă o afecțiune cu transmitere sexuală, frecvent întâlnită, care cauzează în principal cancerul de col uterin, dar poate duce și la apariția altor tipuri de neoplazii.  

Vaccinul împotriva HPV va fi gratuit până la 26 de ani în România. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50%
Stiri actuale
Vaccinul împotriva HPV va fi gratuit până la 26 de ani în România. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50%

Românii și româncele se vor putea vaccina gratuit împotriva HPV până la vârsta de 26 de ani. Decizia a fost luată miercuri, în Parlament.

Vaccinul împotriva HPV, gratuit pentru tinerii care au vârsta până în 26 de ani
Stiri actuale
Vaccinul împotriva HPV, gratuit pentru tinerii care au vârsta până în 26 de ani

Fetele și băieții care au maximum 26 de ani se vor putea vaccina gratuit împotriva HPV.

Prof. Dr. Peltecu: România, pe primul loc la numărul de cancere de col uterin în stadii avansate
Stiri Sanatate
Prof. Dr. Peltecu: România, pe primul loc la numărul de cancere de col uterin în stadii avansate

Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar de obstetrică-ginecologie, a explicat pentru News.ro de ce vaccinarea HPV este esențială în prevenirea cancerului de col uterin – una dintre puținele forme de cancer ce pot fi prevenite prin vaccinare.

 

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28