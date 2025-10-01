Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

Măsura, parte a Programului Național de Vaccinare, este menită să reducă incidența bolilor oncologice cauzate de infecția cu HPV, într-o țară unde rata de mortalitate prin cancer de col uterin este de trei ori mai mare decât media europeană.

Până acum, vaccinul HPV era gratuit în România pentru fetele şi băieţii cu vârsta între 11 şi 18 ani și putea fi obținut cu o reducere de 50% de către femeile cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani, pe bază de prescripție medicală. Vaccinul se face în trei doze (la interval de două luni) și o singură doză costă aproximativ 600 de lei, la preț întreg.

Mortalitatea prin cancer de col uterin, de trei ori peste media UE

La nivel global, anual sunt diagnosticate cu cancer de col uterin 600.000 de femei, iar dintre acestea, 16% diagnosticate în stadiu avansat supraviețuiesc.

În anul 2022 în România la femei, cancerul de col uterin era al treilea ca frecvență, după cancerul de sân și cancerul colorectal, situație care diferă de profilul european, unde principalele 5 localizări ale cancerului la femei sunt cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul pulmonar, cancerul de corp uterin și limfomul non-Hodgkin, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

„România are una dintre cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din UE: Incidență: 30 cazuri/100.000 femei/an. Mortalitate: 11-14 decese/100.000 femei/an (de 3 ori peste media UE). Peste 95% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția cu HPV”, a mai declarat medicul Laura Mustață pentru știrileprotv.ro.

În ceea ce privește prevalența HPV, medicul spune că în rândul femeilor din România este estimată între 15% și 25% în funcție de vârstă și regiune.

„În rândul tinerelor sub 25 de ani, prevalența este mai mare si atinge un procent de 30%. Tulpinile HPV 16 si 18 sunt cele mai frecvente dintre tipurile high risk detectate si sunt responsabile de majoritatea cancerelor de col uterin (pana la 70% dintre cancerele de col uterin fiind determinate de aceste 2 tulpini”, mai spune medicul ginecolog.

În medie, cinci femei mor zilnic în România din cauza unui cancer care poate fi prevenit în proporție de peste 90% prin vaccinare și screening regulat, avertizează asociaţia Rotary Club Bucureşti Nord.

Virusul HPV nu afectează doar fetele. Acesta este responsabil și pentru cancere de penis, anus, cavitate bucală sau gât. În acest context, extinderea vaccinării la băieți este salutată de specialiști.

„Este esențial să înțelegem că vaccinarea HPV nu e despre un gen, e despre prevenirea cancerului. Băieții pot fi purtători și pot suferi de forme severe de cancer. E un gest de responsabilitate față de întreaga societate”, spune dr. Andreea Stănescu, medic de familie din București, pentru știrileprotv.ro.

Ce este HPV și cum poți beneficia de vaccin

Virusul HPV (Human Papillomavirus – virusul papiloma uman) desemnează un grup de peste 200 de virusuri, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Infecția HPV se transmite prin contact sexual (vaginal, anal, oral), inclusiv prin contact intim piele pe piele. Așadar, prezervativul nu protejează complet împotriva infecției, deși poate scădea riscul de infectare.

Infecția cu HPV este, de regulă, asimptomatică. Leziunile precanceroase la nivelul colului uterin sunt, de asemenea, asimptomatice. Din acest motiv, screeningul anual pentru cancerul de col uterin și pentru modificările celulare precanceroase este esențial (testul Babeș-Papanicolau). De asemenea, în cadrul examinării ginecologice de rutină, medicul poate depista rapid o leziune vizibilă pe colul uterin.

În luna iunie 2025, președintele României a promulgat legea care extinde vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani.

„Este un act de responsabilitate față de sănătatea publică și viitorul tinerilor din România”, a declarat deputatul Ovidiu Cîmpean, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.

Persoanele care doresc să se vaccineze gratuit pot obține serul anti-HPV din farmaciile cu circuit deschis, pe baza rețetei eliberate de medicul de familie, potrivit Ministerului Sănătății.

Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate, în decurs de 6 luni (o doză la fiecare două luni).

„Vaccinurile (Gardasil 9, Cervarix) oferă o protecție de peste 90% împotriva infecției cu tipurile oncogene acoperite. Studii din țări cu acoperire mare (ex. Australia, Suedia) arată o scădere cu până la 90% a leziunilor precanceroase și reducerea semnificativă a cancerului de col uterin la femeile vaccinate înainte de debutul vieții sexuale”, a declarat medicul goinecolog Laura Mustață pentru știrileprotv.ro.

Istoric sinuos: un program cu început ratat

Primul program de vaccinare anti-HPV a fost lansat în 2008, vizând fetele de 10-11 ani. Lipsa unei campanii de informare adecvate a dus la o acoperire de doar 2,6%, iar campania a fost suspendată trei ani mai târziu.

Abia în 2020 s-a reluat vaccinarea gratuită, dar cu limitări stricte de vârstă. În 2023, s-au înregistrat semne modeste de progres – peste 36.000 de solicitări de vaccin în doar câteva luni, potrivit Ministerului Sănătății.

Totuși, România este mult sub ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății: 90% dintre fete vaccinate până la 15 ani. Proiecțiile guvernamentale sunt modeste: 30% acoperire până în 2025 și 40% în 2030.

Spre exemplu, Finlanda a introdus vaccinul anti‑HPV în programul național de vaccinare în 2013, inițial doar pentru fete. Începând cu toamna anului 2020, și băieții sunt incluși în program, iar vaccinarea este gratuită, fiind administrată, în principal, în școli, în clasele a V-a sau a VI-a, adică în jurul vârstei de 11–12 ani, potrivit Institutului de Sănătate Publică din Finlanda.

Și Suedia este un exemplu pozitiv privind vaccinarea împotriva HPV. Serul a fost introdus în programul de vaccinare în 2012 pentru fete și, din 2020, și pentru băieți. Vaccinarea este oferită gratuit tuturor copiilor în jurul vârstei de 11–12 ani, în cadrul programului național coordonat de Agenția pentru Sănătate Publică.

De asemenea, statul a implementat și o campanie de tip „catch-up”, numită utrotningprojektet (n.r. proiectul de eradicare), care a oferit vaccinul gratuit femeilor născute între 1994–1999, în efortul de a reduce drastic incidența cancerului de col uterin. Această campanie s-a încheiat la 30 iunie 2025, notează instituția.

„Este o boală transmisibilă sexual. Vaccinarea este o metodă de prevenţie primară, adică este eficientă atunci când persoana vaccinată nu a luat contact cu virusul. Vaccinarea ideală este făcută între 11 şi 14 ani în majoritatea ţărilor. Sunt situaţii în care, în unele ţări, vaccinarea este acceptată şi de la 9 ani, dar baza legislativă în România este între 11 şi 14 ani, ideal”, a declarat medicul Ghieorghe Peltecu, medic primar de obstetrică-ginecologie într-un interviu pentru News.ro.

Dezinformarea, o problemă negestionată

Deși legea este un pas înainte, specialiștii în sănătate avertizează că problemele rămân aceleași: lipsa campaniilor publice de informare, reticența părinților, dezinformarea și lipsa educației sexuale în școli.

În jurul vaccinului HPV circulă încă numeroase mituri și temeri care pot influența negativ decizia părinților sau a tinerilor de a se vaccina. Printre cele mai frecvente se numără ideea că vaccinul ar afecta fertilitatea, că este prea devreme ca un copil de 11–12 ani să fie vaccinat sau că serul ar provoca reacții adverse grave, a explicat mediul Laura Mustață.

Ea subliniază că este esențial ca informațiile corecte să fie comunicate constant și accesibil, în special prin intermediul medicilor de familie și al ginecologilor, dar și prin campanii de informare derulate în școli, în mass-media și pe rețelele sociale. Tot mai mult, mărturiile părinților care și-au vaccinat copiii sau ale persoanelor deja vaccinate pot juca un rol important în combaterea fricii și a dezinformării.

„Pentru ca vaccinarea anti-HPV să aibă un impact real în România, este nevoie de o politică publică coerentă și pe termen lung. Aceasta ar trebui să includă vaccinarea universală, fără diferențiere pe sexe, campanii de informare naționale și susținute, implicarea activă a medicilor de familie, a școlilor și a formatorilor de opinie, dar și introducerea educației sexuale în curriculumul școlar”, a conchis Laura Mustață.

