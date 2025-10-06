Vremea azi, 6 octombrie. Temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara, iar la munte și în nord se așteaptă ninsoare

06-10-2025
Ziua de luni aduce vreme rece în cea mai mare parte a țării și maxime de la 10 grade în Transilvania, până la 20 de grade în Dobrogea.

Ploile vin în sud, în est, în centru și trecător în celelalte regiuni, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține închisă toată ziua. Vin și ceva ploi, mai abundente după lăsarea nopții, când se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Și tot la noapte se intensifică vântul. Temperaturile se mențin la valori normale pentru această perioadă și vor fi 20 de grade în Delta Dunării și pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se răcește față de duminică și maximele se opresc pe la 18 grade. Va fi cam înnorat. O să plouă și aici, mai serios pe timpul nopții, când și vântul o să fie ceva mai activ.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina temperaturile scad accentuat și vor fi cel mult 11 grade pe la amiază. Cerul rămâne acoperit. Ploile se extind în următoarele ore, iar la munte, la altitudini mari, se transformă în lapoviță și ninsoare.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș va domina atmosfera închisă, însă în această zonă vor fi mai puține ploi. Temperaturile se mențin sub valorile normale, deși în Maramureș se mai încălzește față de duminică.

Vremea rămâne rece și în vestul țării. Maximele nu reușesc să treacă de 15 grade. Avem o zi mohorâtă, cu ploi sporadice și un vânt destul de liniștit. Norii se mai risipesc după lăsarea nopții și temperaturile coboară până la 5-6 grade.

În Transilvania se face mai frig decât duminică, iar la Miercurea Ciuc vor fi doar 10 grade. Nici în această zonă nu vedem soarele și o să plouă pe parcursul zilei. Pe crestele montane o să mai ningă puțin.

Un aer mai rece pătrunde astăzi și în zona Olteniei. Maximele se opresc pe la 14, poate 15 grade. Urmează o zi destul de neplăcută, cu cer acoperit, multă umezeală și ploi aproape peste tot.

Răcirea vremii se simte și în ținuturile sudice. Ploile ajung și aici, iar la noapte vor aduce cantități mai însemnate de apă. Temperaturile ajung pe la 19 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă. O să plouă din când în când și se răcește față de duminică. Maxima se oprește la 17 grade, iar după lăsarea nopții ploile devin mai serioase și se intensifică vântul.

Marți se răcește și mai tare. Vor fi cel mult 14 grade pe la amiază. Continuă să plouă, mai abundent pe seară. Vântul bate destul de tare și accentuează senzația de frig.

Miercuri avem tot vreme urâtă, cer acoperit, mai multe reprize de ploaie și vânt intens. Maxima nu reușește să treacă de 16 grade.

Joi se îndreaptă vremea. Se arată soarele și se încălzește. Atmosfera devine plăcută la orele amiezii, când se vor atinge 20 de grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme închisă, temperaturi scăzute și ploi în majoritatea masivelor. La altitudini de peste 1.800 de metri o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.

Cerul rămâne acoperit și marți. Continuă să plouă, iar în Meridionali și în Carpații de Curbură se pot strânge cantități mai însemnate de apă. Pe creste mai vin ceva ninsori și se intensifică vântul.

Ziua de miercuri aduce vreme ceva mai bună, un pic de soare și câteva reprize de ploaie în Carpații Meridionali. Temperaturile cresc ușor, iar vântul rămâne destul de insistent în zonele înalte.

Joi se mai încălzește puțin. Avem vreme schimbătoare, câțiva nori de ploaie în Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor și un vânt mai intens la altitudini mari.

Sursa: Pro TV

vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea

06-10-2025

