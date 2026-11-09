În rest avem o zi destul de însorită. Maximele pleacă de la 5...6 grade în nord-est și în depresiuni și ajung la 12...13 grade în sud-estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este cam înnorat în zona Bărăganului și e posibil să plouă, dar după lăsarea nopții. În Dobrogea găsim soare și vreme bună. Se încălzește față de ieri, când au fost cel mult 10 grade. Astăzi se vor atinge 12...13 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață pe la câmpie. Apoi se arată soarele. Nu vorbim deloc despre ploi, iar temperaturile urcă până la 12 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme mai rece, temperaturi negative la începutul zilei și cel mult 7...8 grade pe la prânz. Atmosfera este destul de însorită, dar acum sunt condiții de ceață în unele zone.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare, vreme bună, dar și câțiva nori de ploaie în zona Transilvaniei. După o dimineață foarte rece, atmosfera se dezmorțește treptat și maximele ajung pe la 11 grade.

În vestul țării se schimbă vremea. Cerul se umple de nori și o să plouă pe parcursul zilei. Vor fi însă ploi destul de slabe. După cele 15 grade de ieri, astăzi maximele nu mai trec de 9 grade.

În Transilvania este foarte frig dimineața, chiar ger în zona depresionară. Mai târziu se adună norii, în special în vestul provinciei. E posibil să apară și câțiva stropi de ploaie, iar maximele se opresc pe la 9 grade.

În Oltenia urmează o zi destul de neplăcută, cu atmosferă închisă aproape peste tot. O să plouă din când în când și se răcește față de ziua trecută. Vor fi cel mult 8 grade pe la amiază.

Temperaturile mai scad puțin și în sudul țării, pe unde se vor înregistra în jur de 9 grade. Ziua aduce câteva ploi slabe în vestul și în sud-vestul Munteniei, dar la noapte s-ar putea să plouă și în rest.

Vremea în București

În București avem soare dimineața dar mai tarziu se înnoreaza treptat. Avem o zi rece, cu vânt domol și cel mult 10 grade în termometre. După lăsarea nopții e posibil să picure și aici, dar temperaturile sunt puțin mai ridicate decât în nopțile trecute. Mâine, în zori, se vor înregistra 3 grade.

Vremea la munte

La munte se înnorează și o să plouă în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor, iar în zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare. În rest găsim vreme mai bună. Se arată trecător soarele. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile sunt comparabile cu cele de ieri.