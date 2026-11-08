Ca de obicei, valul de aer polar s-a simțit în largul lui în județele din estul Transilvaniei. În Harghita, s-au înregistrat minus 11 grade Celsius.

În Brașov, Harghita și Covasna, temperaturile au coborât drastic. Dimineața, șoferii și-au găsit mașinile bocnă.

În județul Harghita, soarele pare o sferă înghețată care doar luminează peisajul amorțit de ger. În sate, sobele duduie deja de o lună, iar fumul se înalță leneș deasupra caselor. Aici au fost în zori minus 11 grade Celsius.

Femeie: Ne-a luat un pic prin surprindere, că nu ne așteptam totuși la -11 grade. Ne îmbrăcăm bine, mâncăm bine și bem câte o țuică.

Nu e cu mult mai cald nici la Întorsura Buzăului.

Corespondent Știrile ProTV: Primul episod de ger din acest sezon a adus dimineți extrem de reci, mai ales în depresiuni. De exemplu, aici, la Întorsura Buzăului, la 7 dimineața erau -7,4 grade Celsius, iar temperatura resimțită a fost de -9.

De când vor crește temperaturile

La Vârful Omu este cel mai mare strat de zăpadă în acest moment. Are 39-40 de centimetri pe platforma stației meteo.

Și în această noapte temperaturile vor coborî sub zero grade. Gerul va persista în depresiunile din estul Transilvaniei, unde minimele vor oscila între -10 și -12 grade Celsius.

Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM: „La noapte se va înnora treptat, înnorări care vor continua de altfel și pe parcursul zilei de mâine. Vor cuprinde o jumătate sud-vestică și vor determina și apariția ploilor.”

Vestea bună este că după acest val de aer polar, un front de aer cald va pătrunde în România în a doua jumătate a săptămânii viitoare, când ne vom bucura și de 20 de grade Celsius. Soarele va străluci în special în Oltenia, Câmpia Română, Muntenia și Dobrogea.