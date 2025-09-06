Vremea azi, 6 septembrie. Soare și temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor. Unde va ploua

Vremea
06-09-2025
Ziua de sâmbătă aduce soare și vreme caldă în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 24 de grade în Delta Dunării, pe la Sulina, și ajung la 34 de grade în nord-vestul țării.

După prânz se înnorează și apar câteva ploi zgomotoase în Banat, în Crișana și pe la munte.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici continuă vremea frumoasă și se face mai cald decât în mod obișnuit. Temperaturile vor urca până la 31 de grade în Bărăgan, dar în zona Deltei se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, în jur de 24 de grade. Vântul va avea intensificări aproape peste tot.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi însorită și o amiază călduroasă, cu maxime în jur de 31 de grade. Vântul este destul de activ și aici, iar la noapte temperaturile coboară până la 16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este răcoare la începutul zilei. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Temperaturile depășesc valorile normale pentru o zi de septembrie și ajung pe la 30 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mult mai cald decât ar fi normal la această dată. Se pot atinge chiar și 34 de grade, la umbră, iar în unele zone o crească disconfortul termic. Spre seară vin ceva averse pe la munte.

În vestul României temperaturile scad față de vineri, dar vremea rămâne caldă și în această regiune. Maximele ajung pe la 32, poate 33 de grade în nordul Banatului, iar după orele prânzului apar câteva reprize de ploaie.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi se încălzește simțitor. Amiaza aduce valori de vară, chiar și 30...32 de grade în vestul provinciei. Nu sunt semne de ploaie în această zonă.

Și în Oltenia o să fie cald. Temperaturile depășesc pragul de 30 de grade aproape peste tot. Norii apar în treacăt. Nu vorbim deloc despre ploi, iar vântul adie plăcut pe parcursul zilei.

La fel o să fie și în ținuturile sudice: o zi însorită și o amiază călduroasă, cu vânt domol și temperaturi în jur de 31 de grade.

Vremea în București

Și în București se face din nou foarte cald. Avem soare, atmosferă de vară și o maximă de 33 de grade. Cerul se păstrează curat și pe timpul nopții. Minima ajunge pe la 17 grade, dar la margine orașului se face mai răcoare și vor fi în jur de 14 grade.

Vremea la munte

La munte avem soare și vreme bună în prima parte a zilei. Apoi se adună norii și apar câteva averse în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Temperaturile depășesc cu mult valorile normale pentru acest moment al anului.

Vremea la mare

La mare găsim vreme frumoasă și caldă. Norii apar destul de rar. Vântul are intensificări trecătoare, iar maximele din stațiuni ajung pe la 28 de grade. Apa mării are 24...25 de grade.

