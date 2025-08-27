Vremea azi, 27 august. Temperaturile încep să crească, cu maxime de 34 de grade în unele zone ale țării

Ziua de miercuri aduce vreme frumoasă în toată țara. Se mai încălzește față de marți și amiaza devine călduroasă în sudul și în vestul României, pe unde se vor atinge 32 de grade.

Cele mai scăzute valori, de 23–24 de grade, se vor înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei.

În Dobrogea și în Bărăgan găsim vreme bună, cer senin în prima parte a zilei și câțiva nori mai târziu. Vântul este un pic mai activ pe litoral, iar temperaturile, în creștere față de marți, ajung la 31 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Temperaturile urcă până la 30 de grade. Norii apar în treacăt și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață răcoroasă, cu ceață în unele zone. În județul Suceava a fost emis și un cod galben de ceață densă, valabil până la ora 9:30. Atmosfera se încălzește mai târziu. Temperaturile câștigă 2–3 grade față de marți. Vântul adie plăcut, iar șansele de ploaie sunt egale cu zero.

Un aer mai cald pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Amiaza aduce soare, câțiva nori de vreme bună și temperaturi potrivite pentru data din calendar. Maximele ajung pe la 28 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 11–12 grade.

În ținuturile vestice se încălzește și mai tare. Vremea devine călduroasă și se ating 31–32 de grade în Banat. Atmosfera se menține însorită aproape toată ziua, iar joi temperaturile ajung la pragul caniculei în această regiune.

În Transilvania este cam frig dimineața în depresiuni, pe unde a apărut și un pic de ceață. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Maximele ajung la 24 de grade la Miercurea Ciuc, iar la Sibiu se vor înregistra în jur de 27 de grade. Nu o să plouă nici măcar în zonele de munte.

Și în Oltenia găsim vreme frumoasă, câțiva nori inofensivi și temperaturi în creștere față de marți. Amiaza devine călduroasă aproape peste tot, iar în vestul și în sudul provinciei se vor atinge 31 de grade.

Încălzirea vremii se simte și în sudul României. Cerul se păstrează curat în Lunca Dunării, pe unde vor fi 31, poate 32 de grade. Joi se mai încălzește puțin.

Vremea în București

În București continuă vremea frumoasă. Nu prea vedem norii. Vântul este destul de liniștit și maxima ajunge pe la 32 de grade.

Joi avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă. Temperatura urcă din nou până la 32 de grade, iar joi noapte vor fi în jur de 15 grade.

Vineri se mai încălzește puțin și se ating 33 de grade la umbră. Cerul se păstrează curat toată ziua, iar vântul adie plăcut.

Sâmbătă se încălzește și mai tare. Maxima ajunge pe la 34, poate 35 de grade. Vântul devine un pic mai activ, iar în noaptea următoare se înnorează, dar nu sunt anunțate ploi.

Vremea la munte

La munte avem încă o dimineață rece, dar atmosfera devine plăcută după prânz. Se mai încălzește față de marți. Ploile lipsesc din prognoză, așa că vremea frumoasă cuprinde toată zona montană.

Joi temperaturile continuă să crească și se înseninează în majoritatea masivelor. Vântul prinde putere la altitudini mari și o să bată cu 40–50 km/h.

Ziua de vineri aduce soare, câțiva nori și vreme mai caldă decât ar fi normal la final de august. Vântul mai are unele intensificări pe crestele montane.

Și sâmbătă o să fie mai cald decât ar trebui. Atmosfera devine instabilă în masivele vestice, pe unde apar averse cu descărcări electrice. După lăsarea nopții e posibil să plouă și în rest.

Vremea la mare

Pe litoral găsim condiții excelente de plajă, cer senin, briză activă și temperaturi potrivite pentru data din calendar. Vor fi până la 28 de grade în aer și în jur de 20–21 de grade în apa mării.

Joi se mai încălzește puțin și maximele din stațiuni ajung pe la 29 de grade.

Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar mâine-noapte e posibil să apară ceață.

Vineri avem soare, vreme caldă pentru sfârșitul lunii august și tot până la 29 de grade la orele amiezii.

Iar sâmbătă continuă vremea frumoasă și temperaturile mai cresc puțin. Ajung pe la 30 de grade. Se mai încălzește și apa mării, care va avea în jur de 24 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













