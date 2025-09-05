Vremea azi, 5 septembrie. Valul de căldură persistă în România. Zonele unde temperaturile ajung la 37°C

05-09-2025 | 07:39
canicula
Shutterstock

Ziua de vineri aduce soare și vreme caldă în cea mai mare parte a țării. În Banat și în Crișana o să fie caniculă și se vor atinge 35-36 de grade.

Cele mai modeste valori, de 25-26 de grade, sunt anunțate pe litoral. E posibil să plouă puțin în vestul României, iar vântul o bate ceva mai tare în sud-est.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi însorită, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și în jur de 32 de grade în Bărăgan. Pe litoral o să fie mai răcoare și se vor înregistra 25-26 de grade. Vântul se intensifică aproape peste tot.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei continuă vremea frumoasă și se face destul de cald după prânz. Maximele ajung pe la 31-32 de grade, iar vântul este ceva mai activ și aici.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina prindem tot vreme bună, cu soare și câțiva nori inofensivi. Temperaturile urcă până la 31 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 12 grade în această zonă.

soare
Vremea azi, 3 septembrie. Avem o zi foarte caldă în majoritatea zonelor. După prânz se instalează canicula

În nordul Transilvaniei și în Maramureș soarele încălzește rapid atmosfera și se face mult mai cald decât în mod obișnuit. În zona Satu Mare se vor înregistra chiar și 34 de grade, iar indicele de confort termic ar putea atinge pragul critic, de 80 de unități.

În vestul țării se încălzește și mai tare. După prânz se instalează canicula. Maximele ajung la 35-36 de grade la umbră și crește disconfortul termic. Se înnorează din când în când și e posibil să apară o ploaie de scurtă durată, însoțită de tunete și fulgere.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi temperaturile cresc de la o oră la alta, depășesc valorile normale pentru acest moment al anului și ajung la 30 de grade în vestul provinciei. Nu o să plouă nici măcar pe la munte.

Și în Oltenia o să fie cald, iar la Drobeta-Turnu Severin se vor înregistra 33 de grade. Norii apar destul de rar și nici vântul nu prea se simte.

Soare și vreme caldă găsim și în ținuturile sudice, deși temperaturile pierd vreo 2 grade față de joi. Nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

Vremea în București

În București avem tot vreme frumoasă și o amiază călduroasă, cu un pic de vânt și 33 de grade în termometre. La noapte se înseninează complet. Temperatura coboară până la 17 grade, dar la marginea orașului se face mai răcoare și vor fi 13 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme frumoasă în toate masivele. Atmosfera devine foarte plăcută după prânz. Nu vorbim deloc despre ploi. Vântul nu exagerează, iar temperaturile depășesc valorile normale pentru acest moment al anului.

Vremea la mare

Pe litoral găsim vreme foarte bună de plajă, cer curat și temperaturi agreabile, care ajung la 27-28 de grade. Vântul devine mai insistent pe parcursul zilei, iar apa mării are 23-24 de grade.

