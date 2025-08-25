Cum va fi vremea în ultimele zile de vară. Prognoza ANM pentru sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie

Vremea
25-08-2025 | 13:35
oameni pe strada
Shutterstock

Ultima săptămână din luna august şi prima din septembrie vor aduce, în general, o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade.

autor
Adrian Popovici

în Banat, Crişana şi Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie, se arată în prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 25 august - 7 septembrie.

În Banat, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 34 - 35 de grade în perioada 28 - 30 august, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30 - 33 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade.

Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, cu nopţi răcoroase şi valori de 8 - 10 grade, la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16 - 18 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade. Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată creşte probabilitatea de a avea intervale cu instabilitatea atmosferică.

Citește și
vremea vara meteo termometru
Vremea azi, 24 august. S-a răcit simțitor peste tot în țară. Care vor fi maximele termice

În Crişana, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere semnificativă de la 24 de grade în prima zi din interval, până la 34 - 36 de grade în 28, 29 şi 30 august, astfel că în aceste zile vremea va deveni caniculară. O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30 - 31 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 27 de grade.

Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, astfel de la nopţi răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7 - 10 grade, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14 - 17 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea uşor, la valori de 12 - 13 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în 31 august, dar şi la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 şi 4 septembrie.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, la începutul intervalului valorile termice, atât cele maxime cât şi cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21 - 24 de grade şi minime de 4 - 6 grade.

Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel că se vor atinge temperaturi maxime de până la 30 - 32 de grade, iar minimele vor fi în general de peste 12 - 13 grade. La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 şi 29 de grade, iar pe timpul nopţilor vor fi valori de 10 - 12 grade. Până la finalul lunii august, doar cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere în a doua săptămână, în special după data de 3 septembrie.

În Maramureş, luni, 25 august, temperatura maximă va fi de numai 21 de grade, însă până în 30 august se va încălzi semnificativ şi va ajunge la 31 - 32 de grade. În ultima zi din august şi la început de septembrie sunt prognozate temperaturi maxime de 28 - 29 de grade, iar după 4 septembrie, valori în jurul a 26 de grade.

Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime. Astfel, de la nopţi răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 6 - 10 grade, se va ajunge la valori tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14 - 15 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea uşor, la 12 - 14 grade. Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitate în creştere după 31 august.

În Moldova, vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, mai ales în timpul nopţilor şi dimineţilor, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 23 - 25 de grade şi a minimelor de 8 - 10 grade. O perioadă cu vreme caldă va fi între 28 august şi 2 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi, în general, de 30 - 32 de grade, iar pe timpul nopţilor vor fi minime de 14 - 16 grade. După 3 septembrie tendinţa temperaturii va fi de scădere, astfel maximele se vor situa în jurul a 26 de grade, iar minimele de 13 - 14 grade. Averse izolate mai sunt posibile în prima zi a intervalului, iar următorul interval cu ploi ar putea să apară în această regiune după data de 3 septembrie.

În Dobrogea, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 31 - 33 de grade, în perioada 30 august - 1 septembrie, apoi tendinţa va fi de scădere uşoară, astfel la finalul intervalului de anticipaţie (7 septembrie) sunt estimate valori în jurul a 28 de grade. Nopţi răcoroase vor fi la începutul intervalului şi în această regiune, unde media minimelor va fi de 13 grade, însă pentru finalul lunii august şi începutul lunii septembrie sunt prognozate valori tot mai ridicate, ce se vor situa în jurul a 18 grade, cu o tendinţa de scădere uşoară, după 5 septembrie. Regimul pluviometric se va menţine deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului şi după 4 septembrie.

Vremea în Muntenia și Oltenia

În Muntenia, maxima medie va fi în creştere treptată de la 26 de grade, în prima zi din intervalul de prognoză, până la 34 - 35 de grade, în perioada 30 august - 2 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

Ulterior, tendinţa va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade. În perioada 25 - 27 august, nopţile vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 10 - 12 grade, apoi sunt estimate valori termice apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie a acestora ce va fi cuprinsă între 13 şi 17 grade. Intervale cu ploi au o probabilitate mai mare de apariţie după 2 septembrie.

În Oltenia, la începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 26 de grade, însă începând chiar din 26 august tendinţa va fi de încălzire treptată de la o zi la alta, astfel încât mai ales în perioada 30 august - 2 septembrie, vremea va deveni caniculară, cu valori în jurul a 34 de grade, urmând ca şi în această regiune, după acest interval, să fie o scădere de temperatură spre valori estimate la o medie de 30 de grade.

Primele nopţi vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 9 - 11 grade, după care sunt estimate valori termice tot mai ridicate. La final de august şi început de septembrie vor fi valori de 16 - 17 grade, iar după 5 septembrie se va produce o scădere uşoară până spre 14 grade. În prima săptămână nu sunt prognozate ploi, iar în a doua, creşte probabilitatea de apariţie a acestora, în special după 3 septembrie.

La munte, luni şi marţi, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 15 grade şi minime de numai 2 - 4 grade, însă până la finalul lunii august (29 - 30 august) se va încălzi treptat şi se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade, iar noaptea de 10 - 12 grade.

În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 şi 20 de grade, iar a celor minime de 8 - 11 grade. Ploi izolate mai sunt posibile la începutul intervalului, iar după 31 august creşte probabilitatea pentru intervale cu ploi cu extindere spaţială mai mare. 

Sursa: Agerpres

Etichete: anm, vremea,

Dată publicare: 25-08-2025 13:35

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Vremea azi, 25 august. Temperaturi mai ridicate în Dobrogea și Bărăgan, răcoare în nord și ploi slabe la munte
Vremea
Vremea azi, 25 august. Temperaturi mai ridicate în Dobrogea și Bărăgan, răcoare în nord și ploi slabe la munte

Luni vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, dar o să fie răcoare, în special în centru și în nord. Maximele pornesc de la 18...19 grade în depresiuni și ajung la 29 de grade în Lunca Dunării.

Vremea azi, 24 august. S-a răcit simțitor peste tot în țară. Care vor fi maximele termice
Vremea
Vremea azi, 24 august. S-a răcit simțitor peste tot în țară. Care vor fi maximele termice

Ziua de duminică aduce vreme rece în jumătatea nordică a țării și cel mult 29 de grade în sud și în sud-est. Mai vin ceva averse în Moldova, în Transilvania, poate și în zona Maramureșului.

Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade
Vremea
Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade

Vin ceva averse la munte, în Muntenia și în Transilvania, dar e posibil să plouă puțin și în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 19 grade în estul Transilvaniei și se opresc pe la 29 de grade în Lunca Dunării și pe litoral.

Recomandări
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei: Impedimentele au fost depășite
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei: Impedimentele au fost depășite

Trenurile CFR Călători nu vor fi interzise de la circulație pe rețeaua feroviară din România începând cu 1 septembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 August 2025

03:35:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12