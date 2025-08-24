Vremea azi, 24 august. S-a răcit simțitor peste tot în țară. Care vor fi maximele termice

Vremea
24-08-2025 | 08:40
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de duminică aduce vreme rece în jumătatea nordică a țării și cel mult 29 de grade în sud și în sud-est. Mai vin ceva averse în Moldova, în Transilvania, poate și în zona Maramureșului.

autor
Stirileprotv

În rest, avem atmosferă însorită, dar vântul se intensifică aproape peste tot.

Prognoza pe regiuni

Dobrogea și Bărăganul: Vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt din ce în ce mai insistent. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, ajung pe la 28-29 de grade.

Sudul Moldovei și nordul Munteniei: Va fi mai răcoare decât în mod obișnuit. Se vor înregistra în jur de 26 de grade în multe zone. Norii apar trecător, iar în Moldova e posibil să plouă. Vântul prinde putere și ajunge la viteze de 55 km/h.

Nordul Moldovei și Bucovina: Urmează o zi mohorâtă și mai rece decât cea de ieri. Maximele nu reușesc să treacă de 21 de grade. Vin ceva averse, în special după orele prânzului, iar vântul se intensifică aproape peste tot.

Citește și
ploaie vara
Vremea azi, 22 august. România împărțită în două: ploi abundente, furtuni și grindină, dar și caniculă intensă. HARTĂ

Nordul Transilvaniei și Maramureș: Soare la începutul zilei, apoi se adună norii și apar câteva reprize de ploaie. Temperaturile continuă să scadă, vremea devine mult mai rece decât ar fi normal, cu doar 19 grade la prânz. La noapte se vor înregistra în jur de 5-6 grade.

Ținuturile vestice: Găsim vreme bună, soare și vânt domol, dar va fi răcoare pentru acest moment al anului. Maximele se vor opri pe la 24 de grade în zona Banatului.

Transilvania: Mai apar ceva înnorări. Va ploua din când în când, iar vântul va bate mai tare pe crestele montane. Temperaturile lasă mult de dorit, iar la noapte în depresiuni va fi ceață și se vor înregistra în jur de zero grade.

Oltenia: Vremea frumoasă continuă, iar atmosfera devine plăcută după prânz. Maximele, mai scăzute decât în mod obișnuit, se opresc pe la 27 de grade. Nu sunt semne de ploaie în această zonă.

Ținuturile sudice: Urmează o zi cu soare, vânt activ și temperaturi apropiate de valorile normale. În Lunca Dunării se vor atinge 28-29 de grade.

Vremea în Capitală și la munte

București: Astăzi se împrăștie norii. Vântul devine mai insistent și se face mai cald decât ieri. Maxima ajunge pe la 29 de grade. La noapte se înseninează complet, dar se răcește simțitor. Mâine în zori vor fi în jur de 13 grade în centru și 10 grade în cartierele de la marginea orașului.

La munte: Temperaturile continuă să scadă și va fi mai frig decât în mod obișnuit. Mai apar ceva averse în Carpații Orientali. În rest, se anunță o zi destul de însorită, dar vântul bate cu putere la altitudini mari, cu rafale de peste 80 km/h.

Litoral: Găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt mai intens după orele amiezii. Maximele din stațiuni ajung pe la 28 de grade. Apa mării s-a răcit foarte tare, iar astăzi va avea în jur de 15 grade.

Sursa: Pro TV

Etichete: meteo, prognoza, vremea,

Dată publicare: 24-08-2025 08:33

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade
Vremea
Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade

Vin ceva averse la munte, în Muntenia și în Transilvania, dar e posibil să plouă puțin și în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 19 grade în estul Transilvaniei și se opresc pe la 29 de grade în Lunca Dunării și pe litoral.

Vremea azi, 22 august. România împărțită în două: ploi abundente, furtuni și grindină, dar și caniculă intensă. HARTĂ
Vremea
Vremea azi, 22 august. România împărțită în două: ploi abundente, furtuni și grindină, dar și caniculă intensă. HARTĂ

Astăzi vremea se răcește în vestul, centrul și nordul țării, o să plouă și se pot acumula 40-50 de litri de apă pe metru pătrat. În Maramureș se ating vreo 22 de grade. În schimb, în sud-estul României se instalează canicula și se ating 37-38 de grade.

Vremea azi, 21 august. Caniculă în sudul și în vestul României. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade la umbră
Vremea
Vremea azi, 21 august. Caniculă în sudul și în vestul României. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade la umbră

Joi, temperaturile cresc simțitor, iar în sudul și în vestul României se instalează canicula. Crește disconfortul termic și se atinge 36...37 de grade, la umbră.

Vremea azi, 20 august. Se încălzește în toată țara, de vineri se întoarce canicula. Ce temperaturi vor fi
Vremea
Vremea azi, 20 august. Se încălzește în toată țara, de vineri se întoarce canicula. Ce temperaturi vor fi

Vremea se încălzește astăzi. Avem soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor, dar spre seară apar câteva ploi trecătoare la deal, la munte, poate și în sud-estul țării.

ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie
Vremea
ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie

Ultimele două săptămâni din august vor aduce temperaturi ușor mai scăzute decât normalul perioadei, iar începutul lui septembrie va fi mai cald decât de obicei în sudul și vestul țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12