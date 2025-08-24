Vremea azi, 24 august. S-a răcit simțitor peste tot în țară. Care vor fi maximele termice

Ziua de duminică aduce vreme rece în jumătatea nordică a țării și cel mult 29 de grade în sud și în sud-est. Mai vin ceva averse în Moldova, în Transilvania, poate și în zona Maramureșului.

În rest, avem atmosferă însorită, dar vântul se intensifică aproape peste tot.

Prognoza pe regiuni

Dobrogea și Bărăganul: Vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt din ce în ce mai insistent. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, ajung pe la 28-29 de grade.

Sudul Moldovei și nordul Munteniei: Va fi mai răcoare decât în mod obișnuit. Se vor înregistra în jur de 26 de grade în multe zone. Norii apar trecător, iar în Moldova e posibil să plouă. Vântul prinde putere și ajunge la viteze de 55 km/h.

Nordul Moldovei și Bucovina: Urmează o zi mohorâtă și mai rece decât cea de ieri. Maximele nu reușesc să treacă de 21 de grade. Vin ceva averse, în special după orele prânzului, iar vântul se intensifică aproape peste tot.

Nordul Transilvaniei și Maramureș: Soare la începutul zilei, apoi se adună norii și apar câteva reprize de ploaie. Temperaturile continuă să scadă, vremea devine mult mai rece decât ar fi normal, cu doar 19 grade la prânz. La noapte se vor înregistra în jur de 5-6 grade.

Ținuturile vestice: Găsim vreme bună, soare și vânt domol, dar va fi răcoare pentru acest moment al anului. Maximele se vor opri pe la 24 de grade în zona Banatului.

Transilvania: Mai apar ceva înnorări. Va ploua din când în când, iar vântul va bate mai tare pe crestele montane. Temperaturile lasă mult de dorit, iar la noapte în depresiuni va fi ceață și se vor înregistra în jur de zero grade.

Oltenia: Vremea frumoasă continuă, iar atmosfera devine plăcută după prânz. Maximele, mai scăzute decât în mod obișnuit, se opresc pe la 27 de grade. Nu sunt semne de ploaie în această zonă.

Ținuturile sudice: Urmează o zi cu soare, vânt activ și temperaturi apropiate de valorile normale. În Lunca Dunării se vor atinge 28-29 de grade.

Vremea în Capitală și la munte

București: Astăzi se împrăștie norii. Vântul devine mai insistent și se face mai cald decât ieri. Maxima ajunge pe la 29 de grade. La noapte se înseninează complet, dar se răcește simțitor. Mâine în zori vor fi în jur de 13 grade în centru și 10 grade în cartierele de la marginea orașului.

La munte: Temperaturile continuă să scadă și va fi mai frig decât în mod obișnuit. Mai apar ceva averse în Carpații Orientali. În rest, se anunță o zi destul de însorită, dar vântul bate cu putere la altitudini mari, cu rafale de peste 80 km/h.

Litoral: Găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt mai intens după orele amiezii. Maximele din stațiuni ajung pe la 28 de grade. Apa mării s-a răcit foarte tare, iar astăzi va avea în jur de 15 grade.

