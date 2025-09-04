Vremea azi, 4 septembrie. Timp frumos, dar mai cald decât ar trebui. Zonele care vor fi lovite de furtuni și grindină

Astăzi scăpăm de caniculă, dar rămânem cu vremea călduroasă. O să plouă mai ales la munte, poate și prin vestul țării, iar în sud-est se intensifică vântul.

Maximele pleacă de la 26 de grade în sudul litoralului și ajung la 34 de grade în vestul, sudul și sud-vestul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde avem soare, timp frumos și un vânt cam insistent. Temperaturile, în scădere ușoară față de ieri, se mențin la valori peste mediile perioadei. În Bărăgan se ating 33 de grade.

O situație similară găsim și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: atmosferă însorită toată ziua și o amiază călduroasă, cu până la 32 de grade în termometre. Vântul are unele intensificări și ajunge la viteze de 45 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina prindem tot vreme bună, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul nu pune probleme și se face mai cald decât ar fi normal la această dată. Avem peste 30 de grade în toată provincia și 32 de grade în zona Bacăului.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi frumoasă, în ansamblu. Pe la munte, după orele amiezii, se adună norii și vin câteva averse cu tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar maximele ajung la 32 de grade în Maramureș.

În ținuturile vestice avem soare în cea mai mare parte a zilei și vreme foarte caldă după prânz, când se ating 34 de grade. După-amiază, în zona montană se înnorează, o să plouă, iar pe spații foarte mici cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi, soarele încălzește treptat atmosfera și maximele ajung la 32 de grade pe partea vestică, pe la Alba Iulia. Vântul adie plăcut, iar pe la munte s-ar putea să plouă puțin.

În Oltenia se face din nou foarte cald și se ating 34 de grade la Drobeta-Turnu Severin. Se anunță o amiază însorită, însă mai târziu, în zona montană apar câteva averse zgomotoase și e posibil să cadă grindină.

Foarte cald va fi și în sudul României, pe unde se vor înregistra în jur de 33 de grade. Ieri au fost 37 de grade în Lunca Dunării. Norii apar sporadic, iar vântul abia se simte.

Vremea în București

În București, temperatura scade puțin, însă vremea se menține călduroasă și se ating 34 de grade. Soarele strălucește toată ziua, iar vântul este ceva mai activ. La noapte, minima ajunge la 19 grade.

Vremea la munte

Temperaturile se mențin ridicate și la munte. Avem soare în prima parte a zilei, însă mai târziu norii se înmulțesc în masivele din jumătatea vestică a României, pe unde apar averse abundente, cu tunete și fulgere.

Vremea la mare

Pe litoral găsim condiții excelente pentru plajă. Cerul rămâne curat, vântul are unele intensificări, iar temperaturile, în scădere față de ieri, se opresc la 28 de grade. Apa mării are 22...23 de grade. 

