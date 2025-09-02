Vremea azi, 2 septembrie. Vom avea o amiază călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și est creşte disconfortul termic

Vremea
02-09-2025 | 07:23
vremea azi
Shutterstock

Ziua de astăzi ne-aduce o amiază călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest, în sud şi în sud-est creşte disconfortul termic.

autor
Știrile PRO TV

Avem atmosferă însorită în majoritatea zonelor şi doar pe la munte vin câteva ploi slabe, trecătoare. Maximele pleacă de la 27...28 de grade în depresiuni şi ajung la 35 de grade în sud şi în sud-est.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune şi începem cu Dobrogea şi cu Bărăganul, pe unde continuă vremea frumoasă. Temperaturile cresc, iar în Bărăgan va fi caniculă. Se ating 35 de grade la umbră şi căldura devine sufocantă.

Se încălzeşte şi mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei, pe unde vor fi în jur de 34 de grade, iar indicele temperatura umezeala atinge pragul critic de 80 de unităţi. Domină atmosfera însorită, iar pe la munte poate vin câţiva stropi de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina prindem TOT vreme bună, cu soare, câţiva nori şi o ploaie de scurtă durată în zona montană. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri şi vor fi în jur de 32 de grade.

Citește și
Vreme rea
ANM anunță când și unde vin primele ploi din septembrie. Prognoza meteo în țară pe următoarele două săptămâni

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş soarele străluceşte în cea mai mare parte a zilei şi se mai încălzeşte faţă de ziua trecută. În Maramureş se ating 31 de grade, iar pe la munte e posibil să picure trecător, pe spaţii mici.

Temperaturile cresc şi în ţinuturile vestice, pe unde se vor înregistra până la 33 de grade după prânz. În Banat creşte disconfortul termic şi aerul devine greu de respirat la orele amiezii.

În Transilvania avem o dimineaţă răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt şi ceva condiţii de ceaţă. Apoi soarele încălzeşte treptat atmosfera şi maximele ajung la 30 de grade. Vântul adie plăcut, iar în zona montană o să plouă puţin.

În Oltenia temperaturile se apropie şi pot chiar să atingă pragul caniculei, mai ales în sudul şi în vestul provinciei, pe unde se resimte şi stresul termic accentuat. Vântul nu pune probleme şi doar pe la munte se adună câţiva nori de ploaie.

Cam la fel va fi vremea şi în sudul României: soare arzător, vânt domol şi se mai încălzeşte faţă de ziua trecută. În Lunca Dunării se ating 34, poate chiar 35 de grade şi atmosfera devine înăbuşitoare după prânz.

Vremea în Bucureşti

 

În Bucureşti se face foarte cald. Norii apar în treacăt. Vântul devine un pic mai activ şi maximă ajunge la 35 de grade. Urmează o noapte caldă, cu 19 grade în centrul oraşului.

Vremea la Munte

 

Temperaturile cresc şi în zonele montane. Depăşesc valorile normale pentru această perioadă. O să picure în unele masive, dar în cea mai mare parte a zilei avem soare şi atmosferă plăcută.

Vremea la Mare

 

Şi pe litoral se face mai cald decât ar fi normal. Se înseninează peste tot, vântul este ceva mai insistent, iar maximele din staţiuni ajung la 31 de grade. Apa mării are în jur de 22 de grade.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 02-09-2025 07:23

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
ANM anunță când și unde vin primele ploi din septembrie. Prognoza meteo în țară pe următoarele două săptămâni
Vremea
ANM anunță când și unde vin primele ploi din septembrie. Prognoza meteo în țară pe următoarele două săptămâni

Vremea se menține caldă în toată țara în perioada 1–14 septembrie, deși intensitatea caniculei va scădea.

Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade
Vremea
Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă marți în mai multe regiuni, iar la București temperatura va ajunge la 35 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Vremea azi, 1 septembrie. Început frumos de toamnă, dar cu temperaturi de vară în toată țara. Pe unde ar urma să mai și plouă
Vremea
Vremea azi, 1 septembrie. Început frumos de toamnă, dar cu temperaturi de vară în toată țara. Pe unde ar urma să mai și plouă

Astăzi temperaturile scad ușor în regiunile estice, dar în sud, în vest și în centru se face mai cald. Aversele apar în special în zona montană, iar vântul bate mai tare în sud, în nord-est și la munte, la altitudini mari.

Recomandări
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28