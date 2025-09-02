Vremea azi, 2 septembrie. Vom avea o amiază călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și est creşte disconfortul termic

Avem atmosferă însorită în majoritatea zonelor şi doar pe la munte vin câteva ploi slabe, trecătoare. Maximele pleacă de la 27...28 de grade în depresiuni şi ajung la 35 de grade în sud şi în sud-est.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune şi începem cu Dobrogea şi cu Bărăganul, pe unde continuă vremea frumoasă. Temperaturile cresc, iar în Bărăgan va fi caniculă. Se ating 35 de grade la umbră şi căldura devine sufocantă.

Se încălzeşte şi mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei, pe unde vor fi în jur de 34 de grade, iar indicele temperatura umezeala atinge pragul critic de 80 de unităţi. Domină atmosfera însorită, iar pe la munte poate vin câţiva stropi de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina prindem TOT vreme bună, cu soare, câţiva nori şi o ploaie de scurtă durată în zona montană. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri şi vor fi în jur de 32 de grade.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş soarele străluceşte în cea mai mare parte a zilei şi se mai încălzeşte faţă de ziua trecută. În Maramureş se ating 31 de grade, iar pe la munte e posibil să picure trecător, pe spaţii mici.

Temperaturile cresc şi în ţinuturile vestice, pe unde se vor înregistra până la 33 de grade după prânz. În Banat creşte disconfortul termic şi aerul devine greu de respirat la orele amiezii.

În Transilvania avem o dimineaţă răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt şi ceva condiţii de ceaţă. Apoi soarele încălzeşte treptat atmosfera şi maximele ajung la 30 de grade. Vântul adie plăcut, iar în zona montană o să plouă puţin.

În Oltenia temperaturile se apropie şi pot chiar să atingă pragul caniculei, mai ales în sudul şi în vestul provinciei, pe unde se resimte şi stresul termic accentuat. Vântul nu pune probleme şi doar pe la munte se adună câţiva nori de ploaie.

Cam la fel va fi vremea şi în sudul României: soare arzător, vânt domol şi se mai încălzeşte faţă de ziua trecută. În Lunca Dunării se ating 34, poate chiar 35 de grade şi atmosfera devine înăbuşitoare după prânz.

Vremea în Bucureşti

În Bucureşti se face foarte cald. Norii apar în treacăt. Vântul devine un pic mai activ şi maximă ajunge la 35 de grade. Urmează o noapte caldă, cu 19 grade în centrul oraşului.

Vremea la Munte

Temperaturile cresc şi în zonele montane. Depăşesc valorile normale pentru această perioadă. O să picure în unele masive, dar în cea mai mare parte a zilei avem soare şi atmosferă plăcută.

Vremea la Mare

Şi pe litoral se face mai cald decât ar fi normal. Se înseninează peste tot, vântul este ceva mai insistent, iar maximele din staţiuni ajung la 31 de grade. Apa mării are în jur de 22 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













