Vremea azi, 1 septembrie. Început frumos de toamnă, dar cu temperaturi de vară în toată țara. Pe unde ar urma să mai și plouă

Vremea
01-09-2025 | 08:34
Astăzi temperaturile scad ușor în regiunile estice, dar în sud, în vest și în centru se face mai cald. Aversele apar în special în zona montană, iar vântul bate mai tare în sud, în nord-est și la munte, la altitudini mari.

Maximele pleacă de la 24 de grade în depresiuni și ajung la 32 de grade în sudul și în sud-estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se anunță o zi frumoasă în general, cu soare și temperaturi comparabile cu cele de ziua trecută. Acum, dimineața, în zona litoralului e posibil să mai vină o aversă-două, însă mai târziu norii se risipesc.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme bună, dar temperaturile scad în această zonă și se opresc la 31 de grade. Din când în când, în zonele mai înalte se înnorează și e posibil să plouă.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina apar câteva averse – mai ales în zona montană. Nu lipsesc perioadele însorite și se face puțin mai răcoare decât ieri. La amiază vor fi cel mult 31 de grade, iar vântul prinde putere pe parcursul zilei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme destul de bună. E adevărat că, în zona montană și în Transilvania mai vin câteva ploi, dar nu vor fi la fel de abundente ca cele de ziua trecută. Se mai încălzește puțin, iar la Satu Mare se ating 28 de grade.

Temperaturile cresc și în ținuturile vestice, pe unde se ating 30 de grade după prânz. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă pe la munte o să mai vină o aversă-două.

În Transilvania se mai îndreaptă vremea: iese soarele și se face puțin mai cald decât ieri. Ploile apar mai ales în zona montană, iar vântul are intensificări la altitudini mari. La amiază termometrele vor indica în jur de 27 de grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia găsim soare și vreme bună în zonele joase, pe unde se face puțin mai cald decât ar fi normal la începutul toamnei. Vântul are unele intensificări, iar pe la munte se adună norii și o să mai plouă puțin.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: atmosferă în sorită, temperaturi în creștere și câteva averse în zonele mai înalte. Vântul se întețește din când în când, iar după prânz se ating 32 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București domină atmosfera însorită, însă vântul va fi cam insistent. Se mai încălzește și maxima ajunge la 31 de grade. La noapte se înseninează și minima ajunge la 18 grade.

Vremea la munte

La munte, din când în când se mai înnorează și mai apar câteva averse locale. În ansamblu avem vreme bună și vântul prinde putere la altitudini mari. Temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ieri.

Vremea la mare

Pe litoral, în primele ore e posibil să mai plouă puțin. Apoi iese soarele și se anunță o zi frumoasă. Vântul are unele intensificări, iar în stațiuni se ating 31 de grade. Apa mării are în jur de 23 de grade. 

Dată publicare: 01-09-2025 07:43

Vremea va fi instabilă în aproape toată ţara în primele zile ale lunii septembrie, inclusiv în Bucureşti, cu o răcire faţă de zilele anterioare, urmând ca ulterior să înceapă un proces de încălzire.

 

Astăzi temperaturile scad accentuat în vest în sud și în centru, dar vremea rămâne caldă în ținuturile estice, pe unde se mai ating 34 de grade și se resimte stresul termic accentuat.

Sâmbătă avem soare și timp frumos până în orele serii, când, prin vestul țării, pătrunde un val de ploi.  

Deși mai sunt trei zile și începe oficial toamna, meteorologii spun că vremea rămâne neobișnuit de călduroasă și au emis chiar două coduri galbene de caniculă. Sunt vizate județele din vestul și sudul țării.  

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii, care au făcut publică, vineri, prognoza pe următoarele patru săptămâni.

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, potrivit informațiilor preliminare furnizate de IGSU.

