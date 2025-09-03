Vremea azi, 3 septembrie. Avem o zi foarte caldă în majoritatea zonelor. După prânz se instalează canicula

Vremea
03-09-2025 | 07:41
soare
Astăzi avem o zi foarte caldă în majoritatea zonelor. După prânz, în jumătatea sudică a țării se instalează canicula și se vor atinge 36...37 de grade la umbră.

După-amiaza vin averse la munte, iar spre seară o să plouă în Banat şi în Crișana. În rest predomină vremea frumoasă și doar izolat s-ar putea să plouă în sud-vestul Transilvaniei.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă și temperaturi mai ridicate decât ieri. Amiaza aduce caniculă și 37 de grade în Bărăgan; în timp ce pe litoral găsim valori mai suportabile, de la 27, până la 30 de grade.

Se încălzește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Temperaturile se apropie de pragul caniculei și aerul devine greu de respirat. Norii apar destul de rar și NU sunt anunțate ploi.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și maxime de la 29 de grade la Suceava până la 32 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 31...32 de grade.

Se face foarte cald și în ținuturile vestice. Atmosfera va fi însorită; totuși, în zonele de munte mai vin averse zgomotoase cu tunete şi fulgere, iar către seară și la noapte o să plouă în Banat și în Crișana.

În Transilvania este răcoare acum, mai ales în depresiuni, pe unde este şi ceată densă în unele zone. Apoi ceata se risipeşte treptat, soarele încălzeşte atmosfera şi la amiază se vor înregistra 32 de grade la Alba Iulia și la Sfântu Gheorghe. Doar în zonele de munte vin şi ceva ploi.

În Oltenia, atmosfera va fi însorită, iar căldura devine apăsătoare în miezul zilei. Maximele ajung la 35 de grade la Slatina și disconfortul termic va crește.

În ținuturile sudice se face foarte cald. Amiaza ne-aduce soare arzător, caniculă și multă zăpușeală. Temperaturile urcă până la 37 de grade.

Vremea în București

 

În București, astăzi canicula se intensifică. După prânz se vor înregistra 37 de grade la umbră, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Urmează o noapte caldă cu cer senin şi 19 grade spre dimineaţă.

Vremea la Munte

 

La munte, se anunță vreme călduroasă. Pe parcursul zilei vor fi perioade cu ploi zgomotoase, mai ales în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Se pot acumula cantități de apă de peste 15...25 de litri pe metru pătrat și izolat o să cadă grindină.

Vremea la Mare

 

La mare avem o zi caldă și frumoasă, cu cer mai mult senin. Briza mării va fi plăcută, iar temperaturile din stațiuni vor ajunge până la 30 de grade. Apa mării va avea în jur de 23 de grade.

