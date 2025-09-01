ANM anunță când și unde vin primele ploi din septembrie. Prognoza meteo în țară pe următoarele două săptămâni

Probabilitatea de ploi va crește, mai ales după 3 septembrie.

Prognoza meteo 1–14 septembrie pe regiuni

În Banat, în prima zi (1 septembrie), media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 29 de grade. În următoarea zi, aceasta va creşte semnificativ, până spre 34 de grade, după care va scădea până la 31 de grade, în zilele de 3 şi 4 septembrie.

În intervalul 5-11 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade, iar la finalul celei de-a doua săptămâni va scădea uşor, spre aproximativ 30 de grade. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopţii, media acestora va fi de 15 grade, în zilele de 1 şi 2 septembrie, apoi va creşte până spre 17 grade, în 3 septembrie.

Ulterior, tendinţa mediei minimelor termice va fi de scădere uşoară, astfel că, la sfârşitul intervalului de analiză, se vor înregistra aproximativ 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie, iar cantităţi mai însemnate de apă vor putea fi înregistrate în data de 3 septembrie.

În Crişana, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 27 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creştere, spre 30 - 32 de grade.

Aceste valori se vor menţine până spre finalul intervalului de analiză. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 şi 17 grade, în prima săptămână. În a doua jumătate a perioadei de referinţă, minimele termice vor scădea uşor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 3-7 septembrie, iar cantităţi mai însemnate de apă vor putea fi în data de 3 septembrie.

În Transilvania, în primele trei zile analizate, media maximelor termice va creşte semnificativ, de la aproximativ 25 de grade până spre 31 de grade. În data de 4 septembrie se poate remarca o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât, mediat, se vor înregistra 29 de grade.

Această valoare se va menţine şi în următoarele două zile. În cea de-a doua săptămână nu vor fi variaţii semnificative ale mediei temperaturilor de pe parcursul zilei şi se vor atinge 27 de grade.

Temperaturile din timpul nopţilor vor varia uşor în prima jumătate a intervalului de referinţă, la o medie de 13 - 14 grade. În a doua săptămână, media minimelor termice va scădea uşor, iar la finalul acesteia se vor înregistra aproximativ 11 grade. Temporar, va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul primei săptămâni de analiză.

În Maramureş, în primele trei zile ale acestei săptămâni, se poate identifica o creştere semnificativă a mediei temperaturilor maxime, de la 27 de grade până la 31 de grade.

Din data de 5 septembrie se observă o scădere treptată a maximelor termice, astfel că, la finalul celei de-a doua săptămâni, se va înregistra o medie de 27 de grade. În privinţa mediei temperaturilor de pe parcursul nopţii, nu vor fi variaţii semnificative în prima săptămână analizată, aceasta fiind de aproximativ 15 grade.

Ulterior, se poate remarca o scădere uşoară a mediei minimelor termice, astfel încât, la sfârşitul intervalului de analiză, se vor atinge 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie.

În Moldova, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 29 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creştere, spre 32 - 33 de grade.

Valorile vor mai scădea uşor până spre finalul intervalului de analiză şi se vor situa în jurul valorii de 28 de grade. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 şi 17 grade, în prima săptămână.

În a doua jumătate a perioadei de analiză, minimele termice vor scădea uşor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

În Dobrogea, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere în primele trei zile din interval, de la aproximativ 30 de grade, până la 33 de grade, apoi tendinţa va fi de scădere uşoară, astfel că, din data de 4 septembrie şi până la finalul intervalului de anticipaţie, sunt estimate valori în jurul a 29 de grade.

În ceea ce priveşte media temperaturilor de pe parcursul nopţii, nu vor fi variaţii semnificative în primele patru zile ale intervalului, aceasta fiind de aproximativ 19 grade.

Ulterior, se poate remarca o scădere uşoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârşitul intervalului de analiză, se va situa în jurul valorii de 17 grade. Regimul pluviometric se va menţine deficitar, iar ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

În Muntenia, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată, în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi, până la 34 - 35 de grade, în perioada 2-3 septembrie, apoi tendinţa va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade, ce se vor menţine până la finalul intervalului.

Media regională a temperaturilor minime va fi de 16 - 18 grade în perioada 1-4 septembrie, după care sunt estimate valori termice în jurul a 15 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

În Oltenia, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 30 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creştere până în data de 3 septembrie, spre 34 de grade.

Valorile vor mai scădea uşor până spre finalul intervalului de analiză şi se vor situa în jurul a 31 de grade. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 14 şi 16 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

La munte, în primele trei zile, media temperaturilor maxime va creşte de la valori de 17 - 18 grade, până spre 22 - 23 de grade, apoi, până la mijlocul lunii septembrie, media temperaturilor

maxime va fi de 17 - 18 grade.

În privinţa temperaturilor minime, acestea vor fi în creştere în primele trei zile din interval (1-3 septembrie), de la o valoare medie de 9 grade, până spre 12 - 13 grade, apoi vor fi în scădere treptată, astfel că, până la finalul intervalului de anticipaţie, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Ploi mai sunt posibile la începutul intervalului şi, din nou, după data de 4 septembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













