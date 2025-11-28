Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării

Vineri avem o zi mohorâtă, cu ploi mai serioase în jumătatea sudică a țării și câțiva stropi de ploaie în rest.

În zonele montane înalte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare, iar maximele pleacă de la 3 grade în nord-estul României și ajung pe la 14 grade în sud-est.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se răcește față de ziua trecută, când s-au atins valori de 19...20 de grade. Astăzi vor fi cel mult 14 grade pe la amiază. O să plouă aproape peste tot, iar vântul o să agite atmosfera și o să atingă viteze de 50 de km/h.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme închisă, multe ploi și un vânt destul de insistent. Se mai răcește puțin și aici. Maximele se opresc pe la 9...10 grade, iar ploile continuă și după lăsarea nopții.

Cerul rămâne acoperit și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Pe aici însă vor fi puține ploi și acelea neînsemnate cantitativ. Temperaturile sunt comparabile cu cele de ieri. Pleacă de la 3 grade în Suceava și se opresc pe la 7 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se încălzește față de ziua trecută. Temperaturile urcă până la 9...10 grade. Nu vedem soarele nici în această regiuni și e posibil să vină câțiva stropi de ploaie pe parcursul zilei.

Atmosfera se menține închisă și în ținuturile vestice. O să plouă din când în când, dar nu peste tot. În Banat o să fie cam frig. Se vor înregistra doar 4 grade, în timp ce la Deva vor fi în jur de 10 grade.

În Transilvania precipitații apar în zonele montane și vor fi destul de consistente, iar vântul o să bată cu putere pe creste. S-ar putea să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile vor urca până la 10...11 grade.

În Oltenia norii persistă și astăzi. Continuă să plouă, mai serios în zonele înalte, pe unde se pot acumula 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile se mențin la valorile de ieri și nu reușesc să treacă de 10 grade.

În ținuturile sudice vin alte ploi, mai consistente în Dealurile Munteniei. Se intensifică și vântul, iar maximele se opresc pe la 13 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În Bucuresți avem o zi mai rece decât ieri, cu cel mult 8 grade pe la amiază. Atmosfera se menține închisă. Nu scăpăm de ploi, iar vântul bate destul de tare și atinge viteze de 50 de km/h. O să mai plouă și după lăsarea nopții, iar mâine în zori se vor înregistra 5...6 grade.

Și la munte găsim vreme destul de neplăcută. O să plouă mai mult în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și în Munții Banatului. La altitudini mari o să fie lapoviță, ninsoare și condiții de polei. Vântul o să sufle cu putere pe crestele și o să atingă viteze de 80 Km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













