Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine”

S-a dat startul petrecerilor de iarnă, în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Unii au ales să meargă la băi calde, în stațiunile Felix ori Sovata, alții profită de piscinele hotelurilor din Poiana Brașov, la care adaugă plimbări și mese festive de Ziua Națională.

Pentru un astfel de sejur, turiștii au plătit tarife cu 4 cifre.

Un grup de turiști din București, ajuns în Poiana Brașov, a savurat acest jacuzzi în aer liber, chit că vremea era mohorâtă.

Turist: "Am zis și noi să sărbătorim 1 decembrie ca și cum se cuvine. Păcat că nu avem zăpadă."

Hotelierii s-au pregătit.

Mihai Moisescu, director relații publice al unui hotel: "Vom avea o cină festivă în data de 30 și în data de 1, cu un meniu festiv românesc și program artistic cu DJ. De la 200 de euro camera dublă."

Gabriel Roșca, manager hotel: "Avem un grad de ocupare de 100%, pachetele încep de la 1.800 de lei la 2.200 de lei cu mic dejun inclus, acces la toate facilitățile."

Roxana Cojocea, președinte organizația Patronală de Turism Poiana Brașov: "Întotdeauna un weekend prelungit atrage clienți, indiferent de perioada în care se desfășoară. 1 decembrie este acea sărbătoare care dă startul petrecerilor nu numai în Poiana Brașov, ci pretutindeni."

Un complex din Băile Felix este ocupat în proporție de peste 90% de turiștii veniți să se relaxeze în apa termală.

Turistă: "E bine, e apa curată, e caldă, e plăcut."

Turist: "Am venit pentru sărbătorile de 1 decembrie. Venim de 5 ani."

Raluca Lefter, director marketing al unui complex balnear:

"Pentru acest weekend prelungit, avem pregătite pachete speciale, care pornesc de la 2.600 de lei, includ demipensiune, un prânz festiv."

Alte gazde au pregătit un festin demn de sărbătoare.

Bucătar: "Preparăm cotlet la grătar, ceafă la grătar, jumări, caltaboși, toroș."

Femeie: "Ne-am ales jumări, șoric, aituri, ceapă, vin cald."

Turist: "Totu-i bun, nu avem de ales."

Aici turiștii plătesc până la 1.200 de lei pentru un sejur de două sau trei nopți.

Dumitru Fechete, directorul unui complex balneo: "Vom avea și un program folcloric, vom continua cu o cină festivă, vom avea petreceri cu spumă, vom avea cango jump, aqua-zumba."

La Sovata, turiștii s-au adunat în mijlocul bazinelor cu apă sărată.

Turist: "Chiar am prins o ofertă de Black Friday. Șase sute de lei trei persoane și cu demipensiune."

După petrecerile de Sf. Andrei urmează cele din weekendul viitor, de Moș Nicolae.

