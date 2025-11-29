Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Unii au ales să meargă la băi calde, în staţiunile Felix ori Sovata, alții profită de piscinele hotelurilor din Poiana Brașov, la care adaugă plimbări și mese festive de Ziua Națională. Pentru un astfel de sejur, turiștii au plătit tarife cu patru cifre.

Un grup de turişti din Bucureşti, ajuns în Poiana Brașov, a savurat acest jacuzzi în aer liber, chit că vremea era mohorâtă.

Turist: „Am zis și noi să sărbătorim 1 decembrie ca și cum se cuvine. Păcat că nu avem zăpadă".

Hotelierii s-au pregătit.

Mihai Moisescu, director relații publice al unui hotel: „Vom avea o cină festivă în data de 30 și în data de 1, cu un meniu festiv românesc și program artistic cu DJ. De la 200 de euro camera dublă, este un tarif mediu în perioada aceasta."

Gabriel Roșca, manager hotel: „Avem un grad de ocupare de 100%, pachetele încep de la 1.800 de lei la 2.200 de lei, cu mic dejun inclus, acces la toate facilitățile."

Roxana Cojocea, președinte Organizația Patronală de turism Poiana Brașov: „Întotdeauna un weekend prelungit atrage clienți, indiferent de perioada în care se desfășoară. În altă ordine de idei, 1 decembrie este acea sărbătoare care dă startul petrecerilor nu numai în Poiana Brașov, ci pretutindeni."

Un complex din Băile Felix este ocupat în proporție de peste 90% de turiștii veniți să se relaxeze în apa termală.

Turistă: „E bine, e apa curată, e caldă, e plăcut."

Turist: „Am venit pentru sărbătorile de 1 decembrie. Venim de 5 ani."

Raluca Lefter - director marketing al unui complex balnear: „Pentru acest weekend prelungit, avem pregătite pachete speciale, care pornesc de la 2.600 de lei, includ demipensiune, un prânz festiv."

Festin demn de sărbătoare

Alte gazde au pregătit un festin demn de sărbătoare.

Bucătar: „Preparăm cotlet la grătar, ceafă la grătar, jumeri, caltaboși, toroș."

Turiști: „Ne-am ales jumări, șoric, aituri, ceapă, vin cald." (...)

„Totu-i bun, nu avem de ales."

Aici, turiștii plătesc până în 1.200 de lei pentru un sejur de două sau trei nopți.

Dumitru Fechete, directorul unui complex balneo: „Vom avea și un program folcloric, vom continua în seara asta cu o cină festivă, iar pe tot parcursul sejurului vor avea acces în zona de aquaparc, unde vom avea petreceri cu spumă, vom avea cango jump, aqua-zumba."

La Sovata, turiştii s-au adunat în mijlocul bazinelor cu apă sărată.

„Am ieșit la plimbare și aseară și astăzi facem băi, cred că trei pe zi sunt suficiente" (...)

„Chiar am prins o ofertă de Black Friday, 600 de lei trei persoane și cu demipensiune"

După petrecerile de Sf. Andrei, de mâine urmează cele din weekendul viitor, de Moş Nicolae.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













