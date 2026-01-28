Avem atmosferă schimbătoare, dar spre seară și, mai ales, la noapte vin alte ploi în vest, în nord-vest și în centru.

În Dobrogea și Bărăgan se încălzește. Marți au fost 6 grade la Călărași, dar miercuri temperaturile urcă până la 12 grade. Se anunță vreme bună, în ansamblu, chiar dacă mai sunt și ceva înnorări în zona Dobrogei, iar vântul o să bată cu 50 km/h în zona litoralului.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în Muntenia, vremea se încălzește. Se mai adună norii pe parcursul zilei, dar nu sunt anunțate ploi. Apare și soarele pe parcursul zilei, iar după prânz se ating 9 grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina, miercuri dimineață sunt condiții de ceață. Pe parcursul zilei, atmosfera va fi schimbătoare, apare și soarele printre nori, iar temperaturile cresc cu 5...6 grade față de marți.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, se mai încălzește față de marți și se ating 7 grade. Treptat se adună norii, iar pe seară și la noapte o să plouă.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung la 13 grade pe la Reșița. Atmosfera va fi schimbătoare, iar către seară și la noapte vin câteva ploi. Vântul bate cu 50 km/h în Banat.

În Transilvania, miercuri dimineață este ceață, însă la amiază apare un pic și soarele. Către seară se adună norii treptat și o să plouă, mai ales pe timpul nopții. Se mai încălzește puțin față de marți și, după prânz, se vor înregistra 10 grade la Brașov.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, avem perioade cu soare, dar și înnorări, mai ales către seară și la noapte, când o să plouă în cea mai mare parte a provinciei. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 10 grade în zonele deluroase.

În sudul României se anunță soare și atmosferă plăcută, însă miercuri dimineață este ceață în unele zone. Maximele vor ajunge până la 11 grade, iar la noapte o să plouă pe suprafețe restrânse în nordul Munteniei.

Vremea în București

În București, s-ar putea să fie ceață la începutul zilei, dar mai târziu se arată soarele și se încălzește simțitor. Maxima ajunge pe la 11 grade – o valoare mai potrivită pentru luna martie.

Joi avem încă o zi foarte caldă pentru finalul lunii ianuarie: soare și 12 grade după prânz. Seara se înnorează, o să plouă, iar vântul va sufla cu până la 45 km/h.

Vineri se răcește și maxima va ajunge pe la 5 grade. Atmosfera va fi închisă, o să plouă, iar vântul va sufla moderat.

Sâmbătă se face mai frig, iar la amiază se ating 0 grade. Cerul rămâne acoperit de nori, însă șansele de precipitații sunt reduse. Vântul va sufla moderat, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică minima va ajunge la –5 grade.

Vremea la munte

Și la munte găsim vreme caldă pentru final de ianuarie și temperaturi mai ridicate decât marți. Vedem soarele în majoritatea masivelor, dar se intensifică vântul și o să bată mai tare la altitudini mari. Pe seară și la noapte apar alte precipitații, iar pe crestele Carpaților vor fi în special ninsori.

Joi rămânem cu vremea caldă pentru această perioadă. Se înnorează și vin alte precipitații, iar vântul se întețește în toată zona montană.

Vineri se răcește. Înnorările persistă, iar mai ales în cursul zilei o să ningă în masivele estice. Vântul mai pierde din intensitate.

Sâmbătă se face mai rece, mai ales în zona Carpaților Orientali. Cerul va fi acoperit de nori, o să ningă, iar vântul o să bată mai tare în zonele de creastă.

