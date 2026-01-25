Cod galben de ploi și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ

Vântul va avea viteze de 50-70 de kilometri pe oră şi peste 90-100 de kilometri pe oră la altitudini mai mari de 1.700 de metri.

De luni, va fi în vigoare un Cod galben de ploi în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, precipitaţiii mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură şi ninsori la munte. În Bucureşti, duminică temperaturile sunt mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar luni ele vor mai creşte.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben valabilă de duminică, de la ora 14.00, până luni, la ora 8.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara.

„În Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1.700 m rafalele vor depăşi 90...100 km/h”, a transmis ANM.

