Cod galben de ploi și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ

Vremea
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, până luni dimineaţă, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali.

Sabrina Saghin

Vântul va avea viteze de 50-70 de kilometri pe oră şi peste 90-100 de kilometri pe oră la altitudini mai mari de 1.700 de metri.

De luni, va fi în vigoare un Cod galben de ploi în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, precipitaţiii mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură şi ninsori la munte. În Bucureşti, duminică temperaturile sunt mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar luni ele vor mai creşte.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben valabilă de duminică, de la ora 14.00, până luni, la ora 8.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara.

„În Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1.700 m rafalele vor depăşi 90...100 km/h”, a transmis ANM.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de luni, de la ora 8.00, până marţi, la ora 10.00, în judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi parţial în judeţele Vrancea, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

„În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp şi local peste 40 l/mp. La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 100 m”, au arătat meteorologii.

Până marţi seară, temporar vor fi precipitaţii în majoritatea zonelor şi pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h.

În zona municipiului Bucureşti, duminică valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, însă noaptea va fi noros şi spre sfârşitul intervalului va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. În prima parte a nopţii vor fi condiţii de ceaţă.

Pe parcursul zilei de luni, valorile termice vor creşte şi se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros şi va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

Sursa: News.ro

