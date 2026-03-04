Piața telefoanelor second-hand, este așadar în creștere, dar încă se află sub media europeană. În timp ce, în alte țări, utilizatorii se gândesc la reciclare, noi nu avem încredere în felul în care sunt recondiționate aparatele.

Gabriela a cumpărat până acum trei telefoane la mâna a doua și nu a fost dezamăgită. Second-hand aparatele pot fi mai ieftine cu 20 până la 50 la sută față de cele noi.

Gabriela: „Telefoane foarte bune, cu preț mic față de cele noi, oferă și garanție. Dacă ne-am plictisit, dăm alta comandă pentru alt model."

Anastasia nu a avut niciun celular nou până acum.

Anastasia: „Mai mult nu aveam nevoie, decât să folosesc pentru a comunica cu părinții."

Potrivit unui studiu de piață european, un român din trei și-a luat un telefon mobil second-hand. Vânzările au crescut, dar nu ating încă media europeană care este de un cumpărător din 2.

Gabi Onica, fondator magazin online telefoane second-hand: „În 2025 avem o creștere de 70 la sută față de 2024"

Prețul îi convinge pe oameni în general să nu își mai cumpere numai aparate noi. Pentru piața din Europa contează în proporție mare și grija pentru mediu, arată același studiu.

Marian Abutoaiei, administrator service telefoane: „În Vest este mult mai des întâlnită mentalitatea consumatorului de a proteja mediul și clima. La noi suntem mai puțin focusati pe protecția mediului și pe scăderea deșeurilor electronice."

Consumatorii români se tem însă de posibile înșelăciuni sau de defecte ascunse.

Tânăr: „De când mă știu numai telefoane noi am cumpărat, pentru că la second hand mi-e frică să nu se întample ceva."

Romeo Asiminei, sociolog: „Problema este una sistemică la nivelul consumatorilor români care sunt orientați către neîncredere în produse recondiționate, eventual cu defecte ascunse."

O treime dintre cei care cumpără la mâna a doua își doresc un telefon mai avansat, pe care nou nu și-l mai permit.