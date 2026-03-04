Curele urmate corespunzător sunt recomandate pentru creșterea imunității.

La primele ore ale dimineții, tineri și vârstnici deopotrivă se bucură de aerosoli la malul mării.

Tânăr: „Este perfect pentru plimbare, este sănătate curată.":

Bărbat: „Eu mă simt că nou născut că să nu vă mint la 78 de ani și nu am nicio durere”.

Primăvara și toamna furtunile din larg și valurile puternice împrăștie în aer mai multe particule încărcate cu săruri.

Mirabela Stamate, director centrul regional meteo Dobrogea: „Se formează particule de apă care stau în suspensie în aer, iar seara odată cu răcirea aerului apar acest fenomen de ceață."

Cele mai bune momente sunt dimineața devreme și seara, iar cele mai bune zone sunt lângă diguri și faleze. Beneficiile pentru sănătate sunt multiple.

Adrian Bâlbă, biolog: „Sunt săruri complexe, nu e numai clorură de sodiu, sunt săruri iodate, săruri utile pentru aparatul respirator."

Petronela Fildan, medic pneumolog: „Pacienții care suferă de afecțiuni pulmonare, astm bronșic, unele forme de fibroză, dar beneficiile nu se limitează doar la aparatul respirator, acești aerosoli ameliorând întreaga stare de sănătate”.

Hotelurile deschise tot timpul anului și-au adaptat oferta în extrasezon.

Alexandra Bălăucă, reprezentant complex turistic: „Oaspeții ne vizitează și pentru vremea frumoasă de afară pentru a face plimbări pe plajă pentru arosoli, dar locația noastră dispune și de o salină cu sare de Himalaya. Tarifele pornesc de la 450 de lei pe noapte”

Terapia cu aerosoli se poate face în orice anotimp, dar lunile de primăvară - martie-aprilie- și cele de toamnă -septembrie-octombrie- sunt cele mai indicate pentru rezultate optime. Potrivit specialiștilor, o plimbare între 30 de minute și o ora repetată în câteva zile este suficientă pentru o cura completă cu aerosoli.