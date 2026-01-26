În Banat, regimul termic va fi unul foarte dinamic, cu oscilaţii mari în intervale scurte de timp. Astfel, în prima zi, vremea va fi cu mult mai caldă decât normal, cu medii ale maximelor de 10 grade şi ale minimelor de 4 - 6 grade, apoi se va răci, astfel că maximele vor fi în medie de 6 - 8 grade, iar minimele de 0 - 2 grade. În zilele de 28 şi 29 ianuarie se va încălzi din nou, spre medii ale maximelor de 10 - 12 grade şi ale minimelor de 2 - 4 grade, iar până în data de 2 februarie valorile diurne vor fi în scădere treptată, la medii de 4 - 6 grade, iar cele nocturne se vor menţine constante. Ulterior, vor mai fi variaţii uşoare, cu maxime cuprinse între de 8 şi 12 grade şi minime de -2 şi 2 grade, mediat regional. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată pe aproape întreg intervalul, dar cu cantităţile cele mai însemnate la început.



În Crişana, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic. Prima zi va fi caracterizată de un regim termic mult peste normal, cu maxime mediate de 10 grade şi minime de 4 grade, apoi acestea vor scădea spre 4 grade mediat diurn şi 2 grade nocturn, dar în continuare acestea vor fi peste mediile datei. În 28 şi 29 ianuarie, temperaturile vor creşte din nou la medii de 10 - 12 grade ziua şi 0 - 4 grade noaptea, însă până în data de 2 februarie se va înregistra un proces de scădere spre maxime de 6 grade şi minime de 0 grade mediat regional. A doua săptămână a estimărilor va fi împărţită în două perioade, prima cu încălzire, a doua cu răcire, ce va determina medii ale maximelor cuprinse între 4 şi 14 grade şi ale minimelor între -2 şi 2 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată pe tot parcursul intervalului, cu cantităţi mai însemnate în primele zile.



În Transilvania, valorile termice vor avea variaţii de la o zi la cealaltă în prima săptămână de prognoză, după care se vor mai stabiliza uşor. Astfel, la debut vor fi maxime în medie de 8 grade, apoi vor scădea la 4 grade, în zilele de 28 şi 29 ianuarie vor creşte din nou spre 8 grade, iar până la finalul intervalului estimat vor oscila între 4 şi 8 grade mediat regional. Regimul termic nocturn va fi puţin mai stabil, cu minime ce vor alterna între -4 şi 2 grade, valori estimate prin mediere. Precipitaţiile vor fi prezente în aproape fiecare zi, dar mai însemnate cantitativ la început.



În Maramureş, vremea va fi deosebit de caldă la început, cu maxime mediate la 8 grade şi minime la 2 grade, dar în următoarele două zile se va răci spre 4 grade, mediat ziua, şi -2 grade, noaptea. În intervalul 29 ianuarie - 8 februarie vor mai fi oscilaţii termice, între 8 - 10 grade medii ale maximelor în zilele de 29 ianuarie şi 5 februarie, respectiv 4 - 6 grade, în 2 februarie. Minimele termice vor fi mai stabile, cu oscilaţii între -2 şi 2 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în aproape toate zilele, dar posibil mai însemnate la început.



În Moldova, pe tot parcursul intervalului, prognozat vor alterna advecţiile de aer cald cu cele reci, ceea ce vor determina schimbări destul de mari în valorile de temperatură. În acest context, maximele vor avea medii de 2 - 4 grade, în primele două zile, apoi vor urca la 8 grade în următoarele două zile, iar până în data de 1 februarie vor scădea spre 2 grade. Până la finalul intervalului vor fi în general pe o pantă ascendentă, cu valori de 4 - 6 grade, mediat regional. Regimul termic nocturn se va situa între -6 şi 2 grade, valori prognozate prin mediere, cu cele mai mari în prima săptămână. Se vor semnala precipitaţii în majoritatea zilelor, dar vor fi în general slabe cantitativ.



În Dobrogea, până în data de 30 ianuarie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu medii ale maximelor de 10 - 14 grade şi ale minimelor de 2 - 6 grade. Ulterior, se va răci spre maxime de 6 - 8 grade şi minime de la -2 la 2 grade, mediat regional, în intervalul 31 ianuarie - 3 februarie, după care se va mai încălzi uşor până la final de estimări, la valori diurne în medie de 10 - 12 grade şi nocturne de 2 - 4 grade. Probabilitatea ridicată pentru precipitaţii va fi între 30 ianuarie şi 3 februarie, iar în restul timpului acestea se vor semnala trecător şi izolat.



În Muntenia, în prima săptămână de prognoză, vor fi alternanţe termice rapide, în urma cărora vor fi influenţate în mod deosebit valorile termice diurne. Dacă în prima zi maxima va fi mediată la 10 grade, în următoarea va coborî la 6 grade, apoi va creşte la 12, respectiv la 14 grade, în data de 29 ianuarie. După această dată, valorile termice vor marca o scădere treptată până la 8 grade, mediat, în data de 2 februarie, şi apoi vor mai avea uşoare variaţii, în special de creştere. Temperaturile minime vor fi mai ridicate la început, cu medii de 0 - 4 grade, după care un traseu relativ constant în jurul a -2 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în fiecare zi, dar acestea vor fi mai însemnate cantitativ în primele zile din interval şi din nou la începutul lunii februarie.



În Oltenia, valorile termice diurne vor avea medii de 6 - 8 grade în primele două zile din interval, apoi vor creşte la 8 - 12 grade, mediat regional, astfel că vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Se vor menţine la aceste valori până în data de 31 ianuarie când vor scădea treptat spre 6 grade, în medie, şi până la sfârşitul intervalului vor mai creşte uşor, la medii în jurul a 10 grade. Regimul termic nocturn va fi peste normalul datei, la început cu medii de 2 - 4 grade, şi ulterior, după o răcire de scurtă durată, vor avea doar mici variaţii, de la -2 la 2 grade, valori prognozate ca medie regională. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în fiecare zi, dar pe 26 şi 27 ianuarie vor fi mai însemnate cantitativ.



La munte, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanţe destul de rapide în prima săptămână din interval. Regimul termic diurn va avea medii între -2 şi 6 grade, cu cele mai ridicate valori în zilele de 26, 28, 29 ianuarie, precum şi în 4, 5 şi 6 februarie. Temperaturile minime vor avea medii regionale cuprinse între -8 şi 2 grade, cele mai coborâte valori în data de 28 ianuarie, dar şi în intervalul 1 - 4 februarie. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată pe tot parcursul intervalului, dar în prima zi acestea vor fi mai însemnate cantitativ.

