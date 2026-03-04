Se face din nou mai cald decât ar fi normal la început de Martie. Maximele depășesc 10 grade în majoritatea zonelor și ajung pe la 15...16 grade în vestul României. Valori mai scăzute, în jur de 6 grade, se vor înregistra acolo unde ceața o să dureze mai multe ore.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea si Bărăgan gasim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt mai activ în prima parte a zilei. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 14 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și Muntenia, nu sunt anuntate ploi; norii vor fi rari pe timpul zilei și după prânz se ating 12 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina avem vreme foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi de până la 13 grade la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim vreme plăcută și temperaturi în creștere. Spre seară se mai adună norii și s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în regiuni, ajung pe la 16 grade. Atmosfera va fi însorită, dar către seară s-ar putea să picure puțin.

În Transilvania este frig în orele dimineții, mai ales în depresiuni. Vremea se încălzește mai târziu și temperaturile vor ajunge până la 14 grade în vestul proviniciei pe la Alba Iulia. Vremea rămâne frumoasă și nici vântul nu pune probleme.

În Oltenia se anunță soare și vreme plăcută. Tendința de încălzire se păstrează și aici, iar maximele urcă spre 13 grade.

Condiții meteo foarte bune găsim și în ținuturile sudice. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și se mai încălzește puțin față de ieri.

Vremea în București

În București s-ar putea să fie un pic de ceață la începutul zilei. Apoi atmosfera devine însorită și se face mai cald decât ieri. Se vor atinge 12 grade.

La munte vremea se menține caldă pentru această perioadă. Avem soare și atmosferă plăcută pe timpul zilei. Diseară, însă, în masivele vestice și nordice se adună norii și e posibil să plouă. În zonele înalte din Munții Bucegi și Făgăraș, riscul de avalanșă este în continuare foarte ridicat.