Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane şi sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zona Carpaţilor Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile vestice şi sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor avea o tendinţă uşor excedentară în toate regiunile.

