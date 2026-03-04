Patiseriile și cofetăriile, dar și platformele de livrare, vând deja fără efort mucenici moldovenești copți care ajung la 40 de lei bucata. Pentru cei muntenești, puși în borcan și răciți ca să-și conserve aroma, dăm în jur de 50 de lei.

E aproape că foaia de viță și frunza de varză pentru sarmale. Mediul mucenicilor împarte tradiția și preferințele oamenilor pe regiuni istorice.

Client: „Eu iau moldovenești. Mucenici copți, mucenici moldovenești. La tavă, cu lapte”.

Cu o săptămână înainte de ziua trecută în calendarul ortodox, mucenicul și-a făcut loc în prima linie din vitrina patiseriilor. 8 lei e cel mai mic preț pentru un ”8” nu prea voinic și cu început de chelie, când vine vorba de nucă. Așa că, în varianta aceasta, poți mânca liniștit 16.

Corespondnt PRO TV: „În cofetării, prețul mucenicilor de post, mai blonzi și fără ou și lapte, pleacă de la 20 de lei. Al celor de dulce, din aluat de cozonac, de la 25 de lei. Pe cei zemoși îi poți primi în castron sau îi iei acasă, la borcan. Înăuntru sunt două porțîi sau una singură, în funcție de pofta de când deșurubezi capacul”.

Costă 50 de lei. Ori îi plămădiți din apă, un kilogram de făină și sare. Îi uscați și îi ștanțați pentru tot cartierul.

Cofetar: „În jur de 19 borcane ne ies”.

Cătălin Chivu, proprietar: „Au fiert deja, am pus și lămâia, mai avem doar ultimul lucru de pus, nuca și scorțișoara”.

Desigur, nuca și mierea trag cel mai greu la cântar și la preț. Comandat pe platformele digitale, mucenicul copt exotic - cu fistic, ciocolată, vanilie, cremă de cocos și bombonele - costă până în 50 de lei. O porție de muntenești- de mâncat la birou, în loc de desert- 30 de lei.