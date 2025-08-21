ANM: Cod galben de vreme caniculară în Bucureşti şi în 13 judeţe, joi şi vineri

Bucureștiul se va afla sub incidența unui Cod galben de caniculă și disconfort termic pe parcursul zilelor de joi și vineri, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 21 august, ora 12:00 - 22 august, ora 9:00, în Capitală, vremea va deveni caniculară în orele după-amiezii, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă de 17 - 20 de grade.

Totodată, vineri, între orele 9:00 - 21:00, canicula va persista, iar maximele termice vor fi de 35 - 36 de grade, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În cursul după-amiezii și al serii, temporar, instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse ce pot avea caracter torențial. În plus, vor fi posibile căderi de grindină.

În restul timpului, cerul va fi variabil și vântul în general moderat.

ANM a emis noi atenționări Cod galben de vreme caniculară, valabile joi și vineri în mai multe zone din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

ANM

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 12:00 - 21:00, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00,canicula va persista, cu valori termice maxime între 35 și 38 de grade în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













