Vremea azi, 21 august. Caniculă în sudul și în vestul României. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade la umbră

Vremea
21-08-2025 | 07:45
canicula
Shutterstock

Joi, temperaturile cresc simțitor, iar în sudul și în vestul României se instalează canicula. Crește disconfortul termic și se atinge 36...37 de grade, la umbră.

autor
Știrile PRO TV

Avem atmosferă însorită, însă pe seară și la noapte se înnorează și o să plouă în vest, în nord și în zona centrală.

În Dobrogea și Bărăgan avem vreme frumoasă și un vânt mai insistent la malul mării – în a doua parte a zilei. În Bărăgan cerul rămâne curat toată ziua, maximele ajung la 36 de grade și aerul devine greu de respirat după prânz.

Încălzirea vremii se simte și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Amiaza aduce soare, câțiva nori și caniculă în unele zone. Vântul adie plăcut, iar ploile lipsesc din prognoză.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Și pe-aici se încălzește, însă temperaturile se opresc la valori suportabile, de 32 de grade. Diseară încep să apară norii de ploaie.

Citește și
oameni pe strada
Cod galben de caniculă, joi, în 11 județe și în București. Temperaturile maxime urcă la 35 - 37 de grade | HARTĂ

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi însorită, cu maxime de cel mult 32 de grade. În orele serii și la noapte se înnorează și vin averse destul de serioase, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt.

În vestul României se face foarte cald. Avem caniculă, disconfort termic ridicat și maxime în jur de 35...37 de grade. Pe seară vremea se schimbă și aici. Norii se înmulțesc și apar ploi zgomotoase, care pot aduce peste 15 litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice și e posibil să cadă grindină.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe est este și ceață la această oră. Apoi soarele încălzește atmosfera și maximele ajung la 33 de grade pe la Alba Iulia. La noapte aversele ajung și în această zonă.

În Oltenia domină atmosfera însorită și se face mai cald decât miercuri. În sudul provinciei, în zona Calafat sunt anunțate temperaturi de 37 de grade. Crește disconfortul termic, iar căldura devine sufocantă la orele amiezii.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice. Norii apar sporadic, se încălzește, iar maximele ating pragul caniculei în Lunca Dunării. Indicele temperatură-umiditate atinge pragul critic de 80 de unități și atmosfera devine înăbușitoare după prânz.

Și în București se face foarte cald. Avem o amiază caniculară, cu cer curat, 36 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Urmează o noapte caldă, cu o minimă de 19 grade.

Temperaturile cresc și în zonele montane. Atmosfera devine instabilă pe seară și după lăsarea nopții, iar în Occidentali și în nordul Orientalilor o să plouă torențial. Până atunci avem o zi frumoasă, dar vântul prinde putere la altitudini mari.

Vremea se încălzește și pe litoral. Se ating 30, poate 31 de grade, în condiții de cer senin și un vânt mai insistent după prânz. Apa mării se răcește și are 21...22 de grade.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 21-08-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Cod galben de caniculă, joi, în 11 județe și în București. Temperaturile maxime urcă la 35 - 37 de grade | HARTĂ
Vremea
Cod galben de caniculă, joi, în 11 județe și în București. Temperaturile maxime urcă la 35 - 37 de grade | HARTĂ

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat valabilă joi în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sudvestul Dobrogei.

Vremea azi, 20 august. Se încălzește în toată țara, de vineri se întoarce canicula. Ce temperaturi vor fi
Vremea
Vremea azi, 20 august. Se încălzește în toată țara, de vineri se întoarce canicula. Ce temperaturi vor fi

Vremea se încălzește astăzi. Avem soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor, dar spre seară apar câteva ploi trecătoare la deal, la munte, poate și în sud-estul țării.

ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie
Vremea
ANM a anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna septembrie

Ultimele două săptămâni din august vor aduce temperaturi ușor mai scăzute decât normalul perioadei, iar începutul lui septembrie va fi mai cald decât de obicei în sudul și vestul țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni.

Recomandări
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului
Stiri actuale
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect
Stiri Politice
Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect

Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică
Stiri Sanatate
Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, dar şi a celei de manager.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12