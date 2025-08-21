Vremea azi, 21 august. Caniculă în sudul și în vestul României. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade la umbră

Joi, temperaturile cresc simțitor, iar în sudul și în vestul României se instalează canicula. Crește disconfortul termic și se atinge 36...37 de grade, la umbră.

Avem atmosferă însorită, însă pe seară și la noapte se înnorează și o să plouă în vest, în nord și în zona centrală.

În Dobrogea și Bărăgan avem vreme frumoasă și un vânt mai insistent la malul mării – în a doua parte a zilei. În Bărăgan cerul rămâne curat toată ziua, maximele ajung la 36 de grade și aerul devine greu de respirat după prânz.

Încălzirea vremii se simte și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Amiaza aduce soare, câțiva nori și caniculă în unele zone. Vântul adie plăcut, iar ploile lipsesc din prognoză.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Și pe-aici se încălzește, însă temperaturile se opresc la valori suportabile, de 32 de grade. Diseară încep să apară norii de ploaie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi însorită, cu maxime de cel mult 32 de grade. În orele serii și la noapte se înnorează și vin averse destul de serioase, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt.

În vestul României se face foarte cald. Avem caniculă, disconfort termic ridicat și maxime în jur de 35...37 de grade. Pe seară vremea se schimbă și aici. Norii se înmulțesc și apar ploi zgomotoase, care pot aduce peste 15 litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice și e posibil să cadă grindină.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe est este și ceață la această oră. Apoi soarele încălzește atmosfera și maximele ajung la 33 de grade pe la Alba Iulia. La noapte aversele ajung și în această zonă.

În Oltenia domină atmosfera însorită și se face mai cald decât miercuri. În sudul provinciei, în zona Calafat sunt anunțate temperaturi de 37 de grade. Crește disconfortul termic, iar căldura devine sufocantă la orele amiezii.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice. Norii apar sporadic, se încălzește, iar maximele ating pragul caniculei în Lunca Dunării. Indicele temperatură-umiditate atinge pragul critic de 80 de unități și atmosfera devine înăbușitoare după prânz.

Și în București se face foarte cald. Avem o amiază caniculară, cu cer curat, 36 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Urmează o noapte caldă, cu o minimă de 19 grade.

Temperaturile cresc și în zonele montane. Atmosfera devine instabilă pe seară și după lăsarea nopții, iar în Occidentali și în nordul Orientalilor o să plouă torențial. Până atunci avem o zi frumoasă, dar vântul prinde putere la altitudini mari.

Vremea se încălzește și pe litoral. Se ating 30, poate 31 de grade, în condiții de cer senin și un vânt mai insistent după prânz. Apa mării se răcește și are 21...22 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













