Cod galben de caniculă, joi, în 11 județe și în București. Temperaturile maxime urcă la 35 - 37 de grade | HARTĂ

Vremea
20-08-2025 | 10:21
oameni pe strada
Shutterstock

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat valabilă joi în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sudvestul Dobrogei.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, potrivit meteorologilor, joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

Citește și
furtuna
Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ”
anm

Cum va fi vremea în București

Prognoză specială pentru intervalul 21.08.2025, ora 12:00 - 21.08.2025, ora 21:00

Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

În intervalul 21 august, ora 12 - 21 august, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Sursa: ANM

Etichete: canicula, meteo, anm, vreme,

Dată publicare: 20-08-2025 10:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă
Vremea
Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă

Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare Cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.

Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ”
Vremea
Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ”

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, duminică, mai multe avertizări, valabile pentru mai multe județe, de caniculă, instabilitate atmosferică și averse importante cantitativ.  

Vremea azi, 17 august. Apar ploi torențiale, vijelii și rafale puternice în unele zone
Vremea
Vremea azi, 17 august. Apar ploi torențiale, vijelii și rafale puternice în unele zone

Duminică, temperaturile scad în vest și în centru, însă în sudul Câmpiei Române canicula persistă și se ating 35, 36 de grade. Instabilitatea crește și apar ploi torențiale și vijelii, mai întâi în vestul țării, iar spre seară și în nord, și în centru.

Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade
Vremea
Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00.

Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni
Vremea
Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni

Sâmbătă se face din nou foarte cald în jumătatea vestică a României. Temperaturile urcă până la 37–38 de grade în Banat și în Crișana. Cerul se păstrează curat în majoritatea zonelor.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor PROTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO