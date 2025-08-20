Spania, sub 16 zile de caniculă extremă. Peste 1.140 de decese sunt atribuite temperaturilor insuportabile

20-08-2025
Ultimul val de caniculă, care i-a încins pe spanioli 16 zile la rând, cu temperaturi situate între 40 și 45 de grade Celsius, a avut efecte devastatoare.  

Potrivit estimărilor realizate de Institutul de Cercetare în Sănătate Publică, peste 1.140 de decese pot fi atribuite căldurii insuportabile.

Sistemul botezat „MoMo”, Monitorizarea mortalității, calculează diferența dintre mortalitatea reală și cea previzibilă într-o perioadă similară.

Și în luna iulie peste 1.000 de decese au fost puse pe seama temperaturilor. Cele mai vulnerabile sunt persoanele în vârstă, în condițiile în care autoritățile locale au deschis centre climatizate în sprijinul celor care nu au aer condiționat acasă.

