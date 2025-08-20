Temperatura ideală a aerului condiționat în mașină: cum să-l folosești corect pe caniculă

20-08-2025
Temperatura aerului condiționat din mașină influențează confortul și siguranța în timpul călătoriilor, mai ales pe caniculă. Setarea corectă a climatizării ajută la menținerea unei atmosfere plăcute, fără șocuri termice sau consum excesiv de combustibil.

autor
Mădălina Cristea

Aerul condiționat din mașină nu mai este de mult un moft, ci o necesitate, mai ales în verile cu temperaturi care trec de 35 de grade.

Conducerea unei mașini în care temperatura este excesivă devine nu doar inconfortabilă, ci și periculoasă pentru sănătate și pentru siguranța la volan. Descoperă care este temperatura ideală a aerului condiționat în mașină: care este valoarea recomandată vara, cum să pornești corect AC-ul, de ce recircularea e importantă și dacă într-adevăr consumă mult combustibil.

Care este temperatura optimă în mașină

Conform NHTSA, în câteva minute interiorul unui autoturism lăsat la soare poate atinge temperaturi fatale, de aceea este foarte important să știi care ar trebui să fie temperatura optimă în mașină.

Specialiștii recomandă ca temperatura din interiorul mașinii să fie menținută între 20 și 22 °C, pentru că acesta este intervalul care oferă cel mai bun echilibru între confort și eficiența sistemului de climatizare. La această valoare, oamenii din vehicul se simt bine, aerul condiționat funcționează la un nivel optim și riscul de șoc termic scade semnificativ.

Dacă setezi temperatura prea jos, de exemplu la 16–18 °C, senzația de răcorire este mai puternică pe moment, dar apar și efecte neplăcute: disconfort în timpul unei călătorii mai lungi, dureri musculare sau migrene. În plus, schimbările bruște de temperatură pot favoriza răcelile sau iritațiile respiratorii, mai ales pentru cei mai sensibili.

Pe lângă disconfort, setările extreme pun presiune mare pe compresor și pe restul componentelor sistemului de climatizare. Acest lucru duce la un consum mai mare de combustibil și reduce durata de viață a instalației de aer condiționat, ceea ce înseamnă costuri mai mari de întreținere.

Un alt aspect important este eficiența energetică. Aerul condiționat funcționează cel mai bine atunci când diferența dintre interior și exterior nu depășește 10–12 grade. Astfel, dacă afară sunt 30 °C, menținerea temperaturii în jur de 20–22 °C în interior este ideală, pentru că aparatul nu este suprasolicitat și consumul rămâne sub control.

De ce este importantă temperatura aerului condiționat în mașină

Temperatura din mașină nu influențează doar confortul pasagerilor, ci are un rol direct asupra sănătății și siguranței la volan. Vara, atunci când afară sunt 35–40 °C, o mașină parcată în soare poate ajunge rapid la 50–60 °C în interior. Aerul devine greu de respirat, iar expunerea chiar și pentru câteva minute este periculoasă pentru oricine, în special pentru copii și vârstnici.

În aceste condiții, mulți șoferi pornesc aerul condiționat pe cea mai rece treaptă. Totuși, trecerea bruscă de la căldura excesivă la un aer foarte rece provoacă organismului un șoc termic. Acesta se poate manifesta prin dureri de cap, amețeli, oboseală sau disconfort respirator, simptome care pot afecta întreaga călătorie.

Diferențele mari de temperatură influențează și capacitatea de a conduce. Căldura excesivă reduce puterea de concentrare și încetinește reflexele, ceea ce crește riscul de accidente. Pe de altă parte, o temperatură prea scăzută în mașină face ca mușchii să se contracte, corpul să nu se simtă relaxat, iar geamurile să se aburească, afectând vizibilitatea.

Aerul condiționat setat corect ajută șoferul să fie mai atent la volan și menține starea de confort pe drum. Specialiștii recomandă ca diferența dintre temperatura exterioară și cea din interiorul mașinii să nu fie mai mare de 6–7 °C. Astfel, organismul se adaptează mai ușor și nu există riscul apariției șocului termic.

Specialiștii recomandă ca temperatura optimă în mașină să fie între 22 și 24 °C, un interval care oferă suficientă răcoare, dar previne șocul termic atunci când diferența față de exterior este mare. La aceste valori, pasagerii se simt confortabil, climatizarea lucrează eficient și consumul de carburant rămâne echilibrat.

O greșeală frecventă este setarea aerului condiționat direct la 16–18 °C, în ideea că mașina se va răci mai repede. În realitate, sistemul nu poate scădea temperatura instantaneu, compresorul este suprasolicitat și apare un consum mai mare de carburant, ceea ce duce și la uzura prematură a instalației. În plus, diferența termică mare poate provoca disconfort sau probleme respiratorii, scrie Easyclima.com.

Un alt aspect important este direcția jetului de aer. Nu este recomandat ca acesta să bată direct spre față sau piept, pentru că poate provoca migrene, inflamații la sinusuri sau răceli de vară. Cel mai bine este ca gurile de ventilație să fie orientate spre plafon sau lateral, pentru ca aerul să circule uniform în cabină.

Înainte să pornești aerul condiționat, este util să deschizi geamurile pentru câteva minute și să lași aerul încins să iasă. Astfel, sistemul de climatizare pornește de la o temperatură mai apropiată de cea exterioară și reușește să răcească interiorul mai rapid și mai eficient.

O temperatură constantă de 22–24 °C este varianta ideală pentru o călătorie plăcută, confort termic și un consum optim de carburant, fără ca sistemul să fie forțat și fără efecte negative asupra sănătății.

Cum să folosești corect aerul condiționat

După ce intri într-o mașină încinsă, primul pas este să deschizi geamurile pentru câteva minute, astfel încât aerul fierbinte să fie eliminat. Abia apoi pornește aerul condiționat la o temperatură mai ridicată, în jur de 24–25 °C, și scade treptat până la 22–23 °C. Această metodă protejează sistemul și ajută organismul să se adapteze fără șocuri.

Ventilatorul trebuie setat pe treaptă medie la început și ajustat ulterior. Pornirea direct pe treapta maximă produce un flux de aer inconfortabil și duce la consum mai ridicat. Răcirea graduală este soluția corectă pentru a menține echilibrul între confort și eficiență.

Funcția de recirculare ajută la răcirea rapidă a cabinei atunci când afară este foarte cald. Sistemul folosește aerul din interior, deja mai rece, și îl recirculă, în loc să tragă aer încins din exterior. Totuși, nu este bine să fie folosită continuu, pentru că aerul devine uscat, nivelul de oxigen scade și poate apărea senzația de oboseală sau amețeală.

Cea mai bună metodă este să activezi recircularea în primele 10–15 minute, după care să permiți intrarea aerului proaspăt din exterior. În acest fel, obții o răcire eficientă fără a compromite calitatea aerului din cabină.

Pentru ca aerul condiționat să funcționeze corect, este foarte importantă întreținerea periodică. Filtrul de polen trebuie schimbat cel puțin o dată pe an, altfel apar mirosuri neplăcute și circulația aerului devine dificilă. De asemenea, verificarea nivelului de freon asigură o răcire eficientă și previne defectarea compresorului.

Curățarea profesională a conductelor împiedică acumularea bacteriilor și mucegaiului, care pot cauza alergii sau probleme respiratorii. Investiția în întreținere este redusă, dar are un impact semnificativ asupra confortului și duratei de viață a sistemului.

Este adevărat că aerul condiționat consumă mult combustibil?

Aerul condiționat influențează consumul de carburant, dar nu într-o măsură atât de mare pe cât se crede. În medie, utilizarea lui poate adăuga între 0,3 și 1 litru la 100 de kilometri, în funcție de tipul mașinii și de modul în care este folosit. Setările extreme, cu temperatura la minim, duc la un consum mai ridicat, însă la valori moderate diferența este mică, scrie Acea.auto.

În schimb, mersul cu geamurile larg deschise nu este o soluție mai bună. La viteze mari, aerul perturbă aerodinamica vehiculului și consumul crește chiar mai mult decât în cazul folosirii climatizării.

Așadar, aerul condiționat nu trebuie privit ca un factor negativ pentru consum. Dacă este întreținut și folosit corect, cu setări constante între 22 și 24 °C și recirculare utilizată inteligent, impactul asupra consumului este minim, iar confortul obținut face ca diferența să merite.

Sursa: StirilePROTV

