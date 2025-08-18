Vremea azi, 18 august. Răcire accentuată în toată țara. Zonele cu ploi torențiale, furtuni și grindină

Vremea
18-08-2025 | 08:43
Astăzi se răcorește peste tot, mai accentuat în est și în centru. O să plouă torențial, în special în Oltenia, în Muntenia și în Transilvania.

Vântul bate mai tare în regiunile sudice și pe partea vestică, iar maximele pornesc de la 22 de grade în estul Transilvaniei și ajung la 33 de grade în sudul și în sud-estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici găsim atmosferă însorită și caldă, cu maxime de 33 de grade în zona Bărăganului și un vânt insistent. După-amiază vor fi unele înnorări și o să vină și o aversă, două, pe suprafețe restrânse.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme instabilă: perioade cu soare, dar și câteva ploi cu tunete și fulgere. Temperaturile se opresc la 30 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcorește simțitor, iar maximele ajung la valori sub normalul perioadei. Soarele se arată trecător și vin mai multe serii de averse însoțite de fenomene de instabilitate.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș o să plouă – mai abundent în zona Transilvaniei. Vedem puțin și soarele printre nori, iar maximele nu mai trec de 28 de grade – pe la Satu Mare.

În vestul României găsim vreme ceva mai bună. Ploile apar pe suprafețe mai restrânse – în special în zonele montane. În rest domină atmosfera însorită, însă vântul prinde putere și poate ajunge la 70 km/h. După prânz vor fi cel mult 30 de grade.

În schimb, în Transilvania urmează o zi mohorâtă. O să plouă torențial, în mai multe reprize, vor fi și descărcări electrice și se strâng peste 40 de litri pe metru pătrat. Se răcorește simțitor, iar temperaturile se opresc la 25 de grade – pe la Alba Iulia.

În Oltenia vor fi și perioade însorite, însă pe parcursul zilei și la noapte vin averse zdravene, care lasă în urmă cantități însemnate de apă. Vântul are intensificări, iar pe spații mici se pot forma vijelii și sunt condiții de grindină. Maximele ating 31 de grade pe la Slatina.

În ținuturile sudice se face mai răcoare decât ieri, însă vremea se menține călduroasă în Lunca Dunării, pe unde vor fi în jur de 33 de grade. Instabilitatea crește și pe-aici: o să plouă abundent, cu tunete și fulgere, vântul agită atmosfera și o să cadă grindină.

Vreme în București

În București temperatura scade ușor și se oprește la 32 de grade. Avem și soare, dar vor fi și perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice și vânt intens – atât ziua, cât și noaptea. Minima ajunge la 17 grade.

Vremea la munte

Și la munte se răcește. În a doua parte a zilei, în special în Meridionali, vin mai multe reprize de ploi torențiale, care vor lăsa în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice, și grindină, și se vor forma vijelii.

Vremea la mare

În schimb, pe litoral găsim vreme caldă și frumoasă. Vântul are unele intensificări și ajunge la 50 km/h, iar maximele ating 31 de grade pe plajă și 25 de grade în apă. 

