Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă

Vremea
16-08-2025 | 10:25
ploaie, oameni pe strada
Shutterstock

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, vijelii și grindină, valabil duminică pentru jumătate din țară. Codul galben intră în vigoare duminică între orele 13:00 și 21:00.

autor
Sabrina Saghin

În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor apărea perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină de dimensiuni mici și medii (1–3 cm). În intervale scurte, cantitățile de precipitații vor fi de 20–30 l/mp, iar izolat, mai ales în zona montană, peste 40–50 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala, pe arii mai restrânse, și în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.

Sursa: ANM

Etichete: ploi, cod galben, anm,

Dată publicare: 16-08-2025 10:25

