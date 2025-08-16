Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, vijelii și grindină, valabil duminică pentru jumătate din țară. Codul galben intră în vigoare duminică între orele 13:00 și 21:00.

În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor apărea perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină de dimensiuni mici și medii (1–3 cm). În intervale scurte, cantitățile de precipitații vor fi de 20–30 l/mp, iar izolat, mai ales în zona montană, peste 40–50 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala, pe arii mai restrânse, și în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.

ANM

