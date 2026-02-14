Deseară ploile apar în vestul și în sud-vestul țării, iar la noapte vor cuprinde majoritatea zonelor.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este ceață acum dimineața, dar mai târziu apare soarele și se încălzește simțitor. Maximele ajung la 16, poate chiar 17 grade în Barăgan- temperaturi de luna aprilie. La noapte se intensifică vântul și apar ceva ploi.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă, dar și un pic de ceață la începutul zilei. Amiaza aduce soare, atmosferă de primăvară și 12...13 grade în termometre. Ieri au fost în jur de 8 grade în această zonă.

Se încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Dimineața este ceață densă în unele zone, dar atmosfera devine plăcută după prânz și temperaturile urcă până la 13...14 grade. Valori mai modeste, de 6 grade, se vor înregistra în nordul extrem al Moldovei, la Darabani.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai cald decât ar trebui. Avem o zi însorită, cu vânt domol și 11...13 grade în termometre. După lăsarea nopții se înnorează și e posibil să plouă.

În vestul României se face mult mai cald decât ar trebui. Maximele ajung pe 16...17 grade în sudul Banatului și o să fie soare aproape toată ziua. În orele serii începe să plouă, iar ploile se extind pe timpul nopții. Tot atunci se intețește și vântul.

Vreme caldă avem și în zona Transilvaniei, soare, câțiva nori și un pic de ceață dimineața în depresiuni. Temperaturile urcă până la 13 grade. La noapte vin ploile, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit.

În Oltenia ziua a început cu ceață în multe zone, dar amiaza aduce soare și temperaturi neobișnuit de mari pentru data din calendar. Se vor atinge 16...17 grade, dar mai pe seară și la noapte o să ploua. Se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat.

Un aer cald pătrunde și în ținuturile sudice, iar în sudul Munteniei se vor înregistra valori de 17 grade. După o zi însorită, noaptea aduce înnorări, ploi și vânt activ.

Vremea în București

În București este un pic de ceață dimineața, dar cerul se degajează treptat și se încălzește simțitor. Se vor atinge 15 grade. La noapte se înnorează și o să plouă, iar mâine în zori vor în jur de 6 grade- cât ar trebui să fie acum pe la amiază.

Vremea la munte

Și la munte o să fie foarte cald pentru această perioadă. Avem soare și vreme bună pe timpul zilei. Apoi se înnorează, se intensifică vântul, iar precipitațiile se extind în toată zona montană. La noapte o să fie viscol pe crestele Carpaților Meridionali.